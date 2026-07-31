中職／悍將下半季大熄火 林威助：大家都會失敗，重點是心態調整

富邦悍將隊下半季至今15場比賽，拿下5勝吞10敗，團隊打擊率不到兩成，戰績、火力都墊底，副領隊林威助認為，球員因求好心切，有時會因失誤影響情緒，「重點是失誤過後的心態該怎麼調整。」

悍將隊上半季打出「不一樣了」的新氣象，但進入下半季後打擊熄火。林威助指出，選手因為求好心切，偶爾因失誤造成在場上綁手綁腳，他也期許選手，「不要因當下的失誤影響心情、影響自己的打擊、影響到投球，這是我們比較不想看見的。」

林威助提到：「大家都會失誤、都會失敗，重點是失誤之後的心態該怎麼調整，像是隔天你有沒有早一點來到球場練習，進行昨天的反省，看數據也好、自己練習也好，加強你自己的球技，這才是比較重要的。」

林威助期勉球員，要盡可能去把每個細節做好，也要拿出好表現回饋熱情為悍將加油的球迷，「以整年度來講，球隊都還是有競爭力，就是要保持好的心態。」

至於今年季中選秀會挑中的9名新秀，林威助也更新目前的談約進度，「持續都有在約談，都有一、兩次以上。」而外界關注「狀元郎」陳柏凱的簽約金是否有機會挑戰600萬的「阿甘障礙」？林威助笑說：「敬請期待。」