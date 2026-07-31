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日職／徐翔聖二軍中繼3局失1分 奪本季第2勝、防禦率1.13

中央社／ 台北31日電
徐翔聖。記者余承翰／攝影
徐翔聖。記者余承翰／攝影

旅日東京養樂多燕子隊投手徐翔聖今天二軍中繼登板，投3局失1分，球隊終場以8比1擊敗千葉羅德海洋隊，徐翔聖拿下個人本季二軍第2勝。

日本職棒二軍例行賽養樂多隊與羅德隊交手，養樂多隊開賽就有攻勢，1局下靠著單局4支安打、1次四壞保送，攻下3分，兩隊2局打完養樂多隊維持3比0領先。

3局上養樂多隊換上台日混血投手徐翔聖（登錄名翔聖）接手中繼，徐翔聖3局上讓對手3上3下，4局上有狀況，四壞保送首名打者，接著被岡大海敲出安打，1人出局後被中村獎吾敲出高飛犧牲打失掉1分，但及時回穩、沒有多掉分數。

徐翔聖5局上續投再投出3上3下，今天總計用40球投3局，被敲出2支安打，投出2次三振、1次四壞保送，失掉1分責失分。

養樂多隊4局下靠著三壘打、高飛犧牲打多添1分，7局下再起攻勢，單局4支安打，包括遠藤成2分砲，單局攻下4分、拉開領先差距，順利贏得勝利。

徐翔聖今年在二軍出賽，4月3日拿下個人二軍生涯首勝，今天拿下二軍第2勝，賽後防禦率1.13。

徐翔聖 日職 千葉羅德

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