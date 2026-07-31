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中職／桃猿選進8新人敲定3人合約 第一指名陳趙羿勳簽約金510萬

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊完成3位新人談約，左起為鄭鈞澤、陳趙羿勳、吳柏霆。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊完成3位新人談約，左起為鄭鈞澤、陳趙羿勳、吳柏霆。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今年選秀共選進8人，今日宣布完成其中3人合約，包括陳趙羿勳、鄭鈞澤、吳柏霆，雙方皆簽下為期2.5年的合約，成為今年第一支公布選秀簽約的球隊。這三位備受矚目的新血預計將於8月1日正式向球隊報到，並隨即投入二軍訓練行程，正式展開職棒生涯。

猿隊以簽約金510萬元、激勵獎金80萬元，月薪8萬元的條件，簽下備受期待的第一指名右投手陳趙羿勳；第二指名內野手鄭鈞澤憑藉出色的運動能力與內野中線守備判斷獲得球團青睞，球團評估其未來具備扛起游擊大關的能力，以簽約金400萬元、激勵獎金80萬元及月薪8萬元加盟。

此外，第六指名左投手吳柏霆亦以簽約金110萬元、激勵獎金45萬元及月薪7萬元的合約正式入團。

樂天桃猿球團表示，非常歡迎這三位新秀加入，期待他們在二軍磨練期間展現拚勁，早日適應職業節奏，爭取上一軍貢獻戰力的機會。

至於其餘五名新秀，球團目前正持續洽談中，後續進度將另行公布。

桃猿 中職 新人

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