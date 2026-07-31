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中職／子瑜的賊賊、王彥程的偶像！樂天桃猿邀TWICE娜璉大巨蛋開唱
樂天桃猿隊今天宣布「SINGDOME音樂電台」主題日新卡司，韓國天團TWICE成員娜璉確定8月29日現身大巨蛋，擔任賽後表演嘉賓。消息曝光後，引發ONCE（TWICE粉絲）熱烈討論。
樂天桃猿8月28日至30日將在大巨蛋舉辦「SINGDOME音樂電台」比賽，娜璉將在29日賽後登台演出。消息曝光後，讓球迷和ONCE們都相當期待。
娜璉是TWICE大姊，擁有甜美笑容且充滿元氣，深受粉絲喜愛，在團裡經常和台灣成員周子瑜有親密、溫馨的互動。去年TWICE來台舉辦演唱會時，娜璉曾說自己是「子瑜的賊賊」，也成為她的暱稱之一。
另外，娜璉日前在韓國職棒擔任開球嘉賓，身為資深ONCE的台灣旅韓投手王彥程也開心又激動地和娜璉留下合影，引發韓國及台灣球迷熱議。
娜璉2022年推出SOLO迷你專輯，主打歌〈POP!〉成為名曲，2024年再度推出迷你專輯，主打歌為〈ABCD〉也留下深刻印象。
樂天桃猿這次主題日活動，28日已確定邀請台灣女團幻藍小熊、韓國女團Billlie、日本女團AKB48，29日邀請台灣女歌手陳華、韓國天團TWICE大姊娜璉、30日也有韓國男團Super Junior成員圭賢。
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