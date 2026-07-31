棒球／跨越科技、產業與公共服務 各界盼郭智輝打造台灣棒球新典範

世界冠軍，可以靠一代優秀的球員；世界強權，則必須建立一套永續傳承的制度。

近年台灣棒球一次次站上世界舞台，贏得國人的驕傲與感動。然而，如何把一次次的勝利，轉化為可以延續下一個10年、20年的力量，是所有棒球人共同面對的重要課題。

前經濟部長郭智輝宣布參選中華民國棒球協會第14屆理事長後，多位科技界、政界重量級人士相繼公開表達支持。他們看見的，不只是郭智輝曾經擔任部長或企業領導人，而是一位15年來持續深耕棒球、默默投入、願意整合資源的人。

15年前，郭智輝不是站在鎂光燈前，而是站在球場旁。從支持基層棒球、投入企業球隊、協助國家隊情蒐，到導入雷達追蹤、光學動作分析與運動科學，他始終相信，科技的價值，不在取代經驗，而在成就經驗；制度的價值，不在管理人，而在成就人才。

前國發會主委劉鏡清認為，台灣棒球下一階段需要的是以科技提升訓練品質，以制度累積競爭優勢；國科會主委吳誠文則期待，將台灣世界級的科技實力延伸至運動領域，打造兼具競技力與產業力的新典範；立法委員莊瑞雄則相信，棒球是台灣共同的語言，需要政府、企業、地方與棒球界攜手合作，而郭智輝具備凝聚各方資源、形成共識的能力。

三位來自不同領域，卻有一致的期待：台灣棒球需要的不只是熱情，更需要可以長久運作的制度，以及能夠團結各方力量的領導者。

面對這份支持，郭智輝表示，自己收到的不是對個人的掌聲，而是社會對台灣棒球未來的一份期待與責任。他說，15年的投入，讓他看見台灣棒球最珍貴的，不只是一次次冠軍，而是無數默默奉獻的教練、球員、裁判、志工與基層工作者。他們值得一個更完善、更透明、更有效率的環境。

「我不是來改變棒球人，而是希望改變棒球人的環境。」

郭智輝表示，如果有機會承擔棒協理事長的責任，他希望做的不是推翻過去，而是在歷任前輩努力的基礎上，整合政府、企業、教育及棒球界的力量，建立公開透明的治理文化、完善的基層培育系統，以及常態化的國家隊支援平台，讓教練更有資源、球員更有舞台、孩子更有夢想，也讓更多企業願意投入台灣棒球。

他強調，理事長只有4年的任期，但制度可以影響下一個40年，「我希望4年後，大家記得的不是郭智輝，而是台灣棒球因此變得更好。」

因為真正值得留下來的，不是一位理事長的名字，而是一套能夠世代傳承、持續成就人才的制度。唯有如此，台灣棒球才能一次又一次站上世界舞台，讓下一座冠軍，不再只是夢想，而是可以持續實現的未來。