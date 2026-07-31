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日職球星涉「喪屍菸彈」遭警方搜索！老闆道歉：眼淚快流下來了

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日職／廣島球星涉「喪屍菸彈」遭警方搜索！老闆道歉：眼淚快流下來了

聯合新聞網／ 綜合報導
27歲明星游擊手矢野雅哉。圖／擷取自矢野雅哉IG
27歲明星游擊手矢野雅哉。圖／擷取自矢野雅哉IG

日本職棒廣島鯉魚隊宣布，27歲明星游擊手矢野雅哉與23歲內野手前川誠太遭警方搜索住處。球團本部長鈴木清明受訪時透露，搜索可能與羽月隆太郎「喪屍煙彈案」有關。

前廣島球員羽月隆太郎今年1月因涉嫌使用「喪屍煙彈」，遭警方逮捕並起訴，他在5月首次開庭時曾證稱：「身邊也有其他廣島球員在吸食。」因此外界認為這次搜索，很可能是警方調查「喪屍煙彈」案的一部分。

原本在一軍名單的前川誠太遭抹消登錄，廣島鯉魚75歲老闆松田元出面道歉，「我們也非常驚訝，受到的衝擊很大，下半季開始前發生這種問題，對球迷真的感到非常抱歉。」

松田元一度哽咽地說：「那些努力打球的球員，卻可能因此一起受懷疑，實在令人不捨。想到那些一直努力的球員，就覺得很痛苦，眼淚都快流下來了。」

矢野雅哉曾在2024年奪下央聯游擊金手套，去年更生涯首度入選明星賽，矢野雅哉本季出賽44場，敲出1轟，打擊率僅0.167。矢野雅哉過去受訪時曾提到，非常嚮往中華職棒中信兄弟隊總教練平野惠一的打球方式，並將平野惠一視為學習對象。

廣島鯉魚

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