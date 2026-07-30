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中職／高宇杰生涯首次罕見紀錄 認為鄭浩均「沒把自己投倒」
中信兄弟隊今天3局上猛攻6分奠定勝基，終場以10：5擊敗樂天桃猿隊，高宇杰單局兩支安打帶動全隊攻勢，全場5打數3安打，獲選單場MVP，他說：「這是生涯首次單局兩支內野安打。」
兄弟打線面對猿隊先發投手陳克羿，3局上從他的手中打了11人次，高宇杰內野安打點燃攻勢，連續7棒不是安打就是保送，2出局後高宇杰又揮出內野安打，宋晟睿再獲保送攻下第6分。
高宇杰表示，過去從未單局兩支內野安打，運氣不錯，3局上揮出第1支安打很放鬆，當時想法就是把球打強，想辦法上壘。
鄭浩均今天先發6局，被揮出5支安打，包括陳晨威首局首打席全壘打，另有兩次保送，失4分都是自責分，靠隊友火力贊助拿到等了兩個月的勝投，本季戰績4勝5敗、防禦率5.96。
高宇杰表示，鄭浩均是很聰明的投手，以前碰到狀況會亂掉，現在表現穩定一些，有自己的想法，「首局被揮出全壘打，過了就過了，別讓對方出現大局最重要，他沒有把自己投倒。」
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