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中職／平野惠一點名宋晟睿是MVP 關鍵守備沒收猿隊大局
中信兄弟隊今天在桃園棒球場狂揮13支安打，以10：5擊敗樂天桃猿隊，總教練平野惠一賽後被問到心目中的單場MVP，不是看打擊成績，而是關鍵守備，直接點名中外野手宋晟睿。
兄弟3局上打了12人次，攻下6分拉大成6：1領先，先發投手鄭浩均3局下再失3分，2出局時被宋嘉翔揮出中外野深遠飛球，宋晟睿往後追球完成接殺，讓猿隊結束這半局攻勢。
平野惠一表示，宋晟睿這個美技守備很關鍵，如果沒有處理好會變成大局，比數變成6：6都有可能。
高宇杰3局上揮出兩支內野安打，帶動團隊攻勢，全場5打數3安打，獲選單場MVP，對宋晟睿這記守備倒是沒有太大意外，他說：「對宋晟睿來說是很簡單的事，這球一打出去，就知道他有機會接到。」
鄭浩均先發6局失4分，未繳出優質表現，靠隊友打擊幫忙，還是拿到等了兩個月的勝投；平野惠一表示，鄭浩均沒有投得很好，低角度控球不夠精準，這場比賽靠野手幫忙，期待他下次登板投出好表現。
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