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中職／高宇杰罕見單局兩支內野安打 鄭浩均等了兩個月奪勝

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
鄭浩均先發6局失4分，奪下本季第4勝。圖／中信兄弟隊提供
鄭浩均先發6局失4分，奪下本季第4勝。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊作客桃園棒球場，今天再戰樂天桃猿隊，鄭浩均先發6局失4分，未繳出優質表現，但兄弟打線全場出現13支安打，3局上猛攻6分奠定勝基，終場以10：5獲勝，也讓猿隊中斷3連勝。

鄭浩均用96球完成6局任務，被揮出5支安打包括1支全壘打，另有兩次保送，暴投、投手犯規各1次，失4分都是自責分，等了兩個月再嘗勝投滋味，本季戰績4勝5敗、防禦率5.96。

猿隊1局下就有攻勢，開路先鋒陳晨威砲轟鄭浩均，本季第6轟出爐，也是生涯第4支首局首打席全壘打，攻下全場第1分。

兄弟打線面對猿隊先發投手陳克羿，3局上展開反攻，從首名打者高宇杰內野安打開始，連續7棒不是安打就是保送，2出局後高宇杰又揮出內野安打，宋晟睿再獲保送攻下第6分；陳克羿這半局被打了11人次，只投2.2局被揮出6支安打，出現4次保送，失6分退場，猿隊換上舒治浩才結束兄弟攻勢。

高宇杰單局兩支安打，不但帶動團隊攻勢，也跑回全隊第1分，全場5打數3安打，獲選單場MVP。

鄭浩均表現也不穩定，猿隊3局下靠陳晨威保送，威克、林泓育、梁家榮接連安打攻下3分，追成兩分差。

兄弟5局上攻勢再起，王政順獲保送，岳東華二壘打攻下1分，猿隊換上賴胤豪接替舒治浩，再被江坤宇揮出安打，接著宋晟睿內野滾地球攻下第2分，兄弟變成8：4領先。

宋晟睿8局上揮出三壘打，張仁瑋右外野飛球造成陳晨威接球失誤，兄弟再下一城，9局上岳東華、江坤宇連續安打攻下全隊第10分；猿隊9局下攻下1分，兄弟終場以5分之差獲勝，2連戰扳平戰局。

高宇杰3安猛打，獲選單場MVP。圖／中信兄弟隊提供
高宇杰3安猛打，獲選單場MVP。圖／中信兄弟隊提供

高宇杰 鄭浩均 中職

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