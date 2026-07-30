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中職／德保拉失9分本季最慘敗投 王建民點出變化球最大問題

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
德保拉昨天對樂天桃猿隊先發4.1局失9分吞敗。圖／中信兄弟隊提供
德保拉昨天對樂天桃猿隊先發4.1局失9分吞敗。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊作客桃園球場，昨天對樂天桃猿隊2連戰首戰以5：12落敗，洋投德保拉先發4.1局狂失9分，吞下本季最慘的一敗；投手教練王建民今天賽前表示，德保拉直球品質不錯，但變化球投不到想要的位置。

德保拉昨天只投4.1局被揮出9支安打，出現3次四死球，失9分全是自責分，戰績5勝4敗、防禦率3.33。王建民說：「德保拉投變化球時，手都開掉了，球掉不下來，讓打者較好掌握。」

德保拉本季出賽11場，昨天首次投不滿5局退場，兄弟總教練平野惠一未表達太多意見，只說會再和教練團討論一下。

中職「831洋將登錄大限」還有1個月，兄弟簽下澳洲籍左投杰克（Jack O'Loughlin），明天將在二軍比賽首度登板，平野惠一說：「洋將戰力很重要，就讓他們互相競爭。」

德保拉 王建民 中職

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