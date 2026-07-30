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中職／經典賽看過杰克飆球速 王建民直言菲力士地位危險

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
中信兄弟隊新洋投杰克。聯合報系資料照
中信兄弟隊新洋投杰克。聯合報系資料照

中信兄弟隊今天宣布簽下澳洲籍左投杰克（Jack O'Loughlin），已完成加盟手續投入訓練，投手教練王建民表示，曾在世界棒球經典賽看過杰克投球，就看過這一次，球威相當不錯。

杰克現年26歲，身高196公分、體重101公斤，2024年5月登上運動家隊大聯盟，成為史上第38位澳洲球員，今年在韓職三星獅隊先發17場，合計83.1局投出81次三振，戰績5勝5敗、防禦率4.86。

杰克3月在經典賽預賽對決中華隊，中繼3局無失分奪勝，還對陳傑憲投出觸身球，造成手部骨裂，讓不少球迷留下深刻印象；杰克轉戰中職戰場後，下半季就有機會再度對決陳傑憲。

王建民表示，杰克直球速度快，尤其左投有這種球速較少，明天將在二軍首度登板，規畫投球局數從3局開始。

兄弟另一名洋投菲力士今年表現不振，目前6場先發投出4連敗、防禦率6，合計30局失21分（20分自責），王建民直言杰克加盟後，菲力士地位危險。

中信兄弟簽下新洋投杰克。圖／中信兄弟提供
中信兄弟簽下新洋投杰克。圖／中信兄弟提供

經典賽 王建民 球速

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