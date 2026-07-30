日職／阪神上半季場均4.2萬觀眾居冠、廣島下滑3.9% 洋聯6隊全數成長

日本職棒明星賽昨天落幕，日本野球機構（NPB）也在今天公布2026年日職上半球季的進場人數，中央聯盟以阪神虎隊場均場均4萬1947人進場高居12球團第一；太平洋聯盟則是6隊進場人數都成長。

截止明星賽前為止，中央聯盟進場人數最佳的仍是「超人氣」的阪神虎隊，目前47場比賽總進場人數達197萬1531人、場均觀眾人數4萬1947人，兩項數據都是日職12球團最佳。排名第二的為讀賣巨人隊，48場比賽吸引186萬6547人進場，場均進場人數約3.8萬人，較去年同期下滑2.2%。

至於中央聯盟觀眾人數漲幅最大的為中日龍隊，50場比賽吸引176萬3562人進場、場均3萬5271人，比去年同時期成長2.7%，養樂多燕子隊則有0.8%的漲幅。

巨人、橫濱DeNA、廣島鯉魚隊的進場人數則都比去年同期下滑。其中廣島在42場主場賽事累積112萬5968人進場，場均進場人數僅2萬6809，比去年同期下滑3.9%，也是12球團中跌幅最大的球隊。

中央聯盟總進場人數938萬594人、場均3萬4111人，較去年同期稍稍減少0.2%。

太平洋聯盟則是整體進場人數較去年成長3.98%，目前共進行280場比賽，總進場人數為816萬1697人，場均2萬9149人，6支球隊的場均觀眾人數都有所成長。

其中太平洋聯盟最吸票的仍是目前暫居洋聯龍頭的福岡軟銀鷹隊，48場比賽共吸引185萬9328人進場，場均觀眾人數3萬8736人。

至於歐力士猛牛隊目前46場主場賽事，進場人數達137萬4676人進場，場均觀眾2萬9884人，較去年同期成長7.6%，也是12球團中漲幅最大的球隊；西武獅隊目前戰績排名洋聯第2，今年場均進場人數也比去年同期成長5.2%。