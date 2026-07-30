中職／邱緯綸罕見回鍋猿隊終上一軍 曾豪駒不諱言選手需要刺激

樂天桃猿隊22歲左投邱緯綸，昨天終於等到一軍初登板，對中信兄弟隊後援1局無失分，猿隊總教練曾豪駒說：「選手需要刺激，想打職棒必須提升自己。」

猿隊在2022年選秀會第4輪挑中邱緯綸，2023、24年在二軍以後援投手身分出賽21場，季後解除賓主關係；他在去年轉戰業餘，加盟台北市成棒隊，今年5月19日又被猿隊簽回，在二軍出賽8場後，昨天首次登上一軍舞台。

邱緯綸遭母隊釋出又被簽回，在中職是罕見例子；曾豪駒表示，二軍投手不足，需要吃局數，一直有在觀察邱緯綸，看到他的戰力和過往不同，因此把他叫上一軍，昨天表現有些緊張，未來定位就是牛棚投手。

曾豪駒說：「之前釋出邱緯綸是整體評估落差大，他離隊後經過運科訓練，球速慢慢提升，出去外面一趟，或許真的有幫助。」