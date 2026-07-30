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中職／威克、魔鷹下周重量級較勁 曾豪駒點出兩人唯一不同之處
樂天桃猿隊洋砲威克砲火凶猛，目前出賽4場貢獻兩支全壘打、5分打點，猿隊總教練曾豪駒表示，他將固定打第3棒，但不會每場比賽都守備，要看隊型需要。
猿隊將於8月4、5日和台鋼雄鷹隊進行2連戰，威克、魔鷹首次同場競技值得期待，曾豪駒比較這兩門洋砲，認為打擊類型很像，威克選球不錯，遇到引誘球不會出棒，兩人唯一不同是「威克腳程較快」，跑速有一定水準。
中職過去出過不少知名洋砲，三商虎隊鷹俠、兄弟象隊路易士、統一獅隊布雷都是代表性人物，曾豪駒說：「站在彼此競爭的立場，很期待威克、魔鷹同場較勁。」
美國職棒雙城隊在2012年選秀會第3輪選中威克，曾豪駒表示，威克本來是捕手身分被挑選，各方面都俱備，算是三、四拍子的球員，本土打者會從他的身上學到很多，提升球隊戰力。
曾豪駒認為，威克有機會達到二位數全壘打，中職投手面對更好的打者，也能提升實力。
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