中職／韓國女團Apink抵台 31日大巨蛋味全龍主場賽後開唱

韓國女團Apink今天下午搭機抵台，Apink將擔任味全龍年度主題日 「新光亞洲音樂祭」首發卡司，於31日登上台北大巨蛋味全龍主場，帶來精彩的賽後演出。

韓國女團Apink搭乘長榮航空BR169班機，於下午1時56分抵達桃園國際機場，有粉絲特別搭乘稍早班機提前抵台前往登機門前守候，也有同班機旅客發現是韓國女團Apink後，立即拿起手機錄影留念，面對熱情的粉絲，團員們也親切地跟現場粉絲揮手致意。

Apink自2011年出道以來，展現穩定歌唱實力與鮮明團體魅力，在亞洲累積高人氣，歷年推出NoNoNo、Mr. Chu等多首膾炙人口的K-POP代表性歌曲，31日中職味全龍與中信兄弟之戰結束後，將以全員陣容在台北大巨蛋登台。

為迎接Apink首度登上味全龍年度主題日舞台，龍隊特別結合Apink官方應援色與味全龍經典元素，打造兼具韓流風格與棒球熱血氛圍的限定聯名商品。