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中職／兄弟新洋投來了！ 簽下經典賽壓制中華隊的澳洲左投

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
中信兄弟簽下新洋投杰克。圖／中信兄弟提供
中信兄弟簽下新洋投杰克。圖／中信兄弟提供

中信兄弟球團再簽新洋投，球團今天宣佈，簽下澳洲籍左投手杰克（Jack O'Loughlin），為下半季賽事增添戰力。杰克目前已完成相關加盟手續，並投入團隊訓練，為接續的賽事做準備。

杰克現年26歲，來自澳洲阿德雷德，身高196公分（6呎5吋）、體重101公斤，在2016年年僅16歲時，就憑藉優異的投球天賦獲美國職棒底特律老虎隊青睞簽約，展開旅美職業生涯。在美職小聯盟體系歷練多年後，杰克於2023年底轉投運動家隊，並在2024年5月升上大聯盟完成生涯初登板，成為大聯盟歷史上第38位出身澳洲的球員。

在亞洲職棒經驗方面，杰克除長期在休賽季效力於澳洲職棒（ABL）阿德雷德巨人隊外，今年上半季亦受邀加盟韓國職棒（KBO）三星獅隊。在韓職期間，先發17場，共投83.1局，累計飆出81次三振，防禦率4.86。

值得一提的是，杰克更是近年澳洲國家隊的主力，在今年初世界棒球經典賽（WBC）C組預賽代表澳洲隊出賽，面對中華隊中繼登板，主投3局無失分拿下勝投。

中信兄弟領隊彭政閔表示：「杰克具備接近200公分的高角度出手點優勢，配球策略多元，且具備先發與長中繼的角色彈性。隨著杰克的正式加入，將能大幅提升中信兄弟投手陣容深度與調度空間。」

兄弟 中華隊 中職

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