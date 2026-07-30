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中職／陳昭如、李雅英參與決選 Fubon Angels mini培訓學員出爐

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
Fubon Angels mini培訓學員出爐 人氣投票7月31日正式開跑。圖／富邦悍將隊提供
Fubon Angels mini培訓學員出爐 人氣投票7月31日正式開跑。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天指出，Fubon Angels mini徵選自4月底開放報名以來，收到超過600封報名信件，歷經球團書面審查、面試，富邦育樂總經理陳昭如、Fubon Angels國際組組長李雅英、舞蹈組組長大頭與1500聲量音創學院資深總監劉建安參與決選，入選者再接受球團培訓及應援驗收，最終共有6位培訓學員脫穎而出。

本屆Fubon Angels mini培訓學員名單，包括擁有香港籃球啦啦隊經驗的嘉盈、來自職排啦啦隊的十一、剛滿18歲且舞蹈實力備受肯定的芋妮、曾參與多支廣告拍攝的珍妮佛、歌唱與舞蹈兼具的彤玥，以及在決選中唯一獲得Super Pass晉級資格且年紀最小的Daisy。

悍將在培訓期間將安排專業舞蹈、妝造、媒體公關等課程，並持續紀錄、考核學員表現，最終成績依照「人氣投票50%＋球團考核50%＋額外任務11%」計算，從應援實力、舞台表現及個人魅力等面向進行綜合評選，最終結果預計於9月富邦悍將主場賽前公布；學員從徵選到培訓的過程，也將全程拍攝紀錄，並於TeamFubon111挺富邦官方YouTube頻道播出。

悍將自7月31日起，將於新莊主場賽事右外野舞台，陸續安排培訓學員與Fubon Angels正式成員共同應援，球迷可透過購買新莊球場外野門票，或使用悍將APP進行投票，支持喜愛的學員。

李雅英 中職 富邦悍將

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