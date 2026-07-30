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中職／「悍將中學」9月大巨蛋登場 悍將公布演唱會重磅卡司

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
富邦悍將隊下半季壓軸主題日「悍將中學」將於9月5日、6日在台北大巨蛋登場。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊下半季壓軸主題日「悍將中學」將於9月5日、6日在台北大巨蛋登場。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊下半季壓軸主題日「悍將中學」將於9月5日、6日在台北大巨蛋登場，今天正式公布賽後演唱會重磅卡司，「韓流傳奇男團」SUPER JUNIOR-L.S.S. 與 「夏日女王」孝琳5日率先開唱，「新生代男團」DAILY：DIRECTION、「韓流新勢力」FLARE U，以及SHINee「豆腐隊長」溫流6日輪番上陣。

悍將9月份大巨蛋主場賽事門票，8月4日開放亞瑟傳奇優先購票，8月7日中午12點30分全面開賣。

富邦悍將隊下半季壓軸主題日「悍將中學」將於9月5日、6日在台北大巨蛋登場。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊下半季壓軸主題日「悍將中學」將於9月5日、6日在台北大巨蛋登場。圖／富邦悍將隊提供

悍將公布相關訊息如下：

「韓流傳奇男團」SUPER JUNIOR小分隊「SUPER JUNIOR-L.S.S.」由隊長利特、神童、始源組成，於2024年正式亮相。「L.S.S.」名稱取自三位成員英文名字首字母，不僅象徵三人各自的個性與舞台風采，更代表團隊精神的延續。去年「寵愛天使」主題日他們就曾登上悍將賽後舞台，相隔一年再度來到「悍將中學」與悍將家人及E.L.F.們相聚，勢必將獻上最具爆發力的精彩表演。

實力派歌姬「夏日女王」孝琳為前傳奇女團SISTAR隊長與主唱，憑藉極具辨識度的沙啞磁性嗓音與強大的舞台控場魅力，贏得「韓國碧昂絲」美譽。無論是動感舞曲或深情的影視原聲帶金曲，她總能以精湛的鐵肺唱功征服全場。雖上半季因故未能來台開唱，這回孝琳將重磅降臨悍將大巨蛋主場，為大家帶來最熱情洋溢的演出。

「悍將中學」同時熱烈歡迎新同學的到來！「新生代男團」DAILY：DIRECTION今年二月出道，便將首次台灣演出獻給富邦悍將。團名蘊含「每天的選擇累積起來，將形塑出個人未來方向」的深刻意義。該團由隊長EN KIM領軍，與金柱亨、林址奐、E-VAN、李沅雨、張尹釋等六位成員組成，成員們多擁有各大選秀節目或團體累積的豐富舞台經驗。他們將帶著七月發行的第二首單曲《Monkey Mode》，正式登上大巨蛋舞台。

台韓話題偶像組合「韓流新勢力」FLARE U也將為「悍將中學」熱情助陣！由台灣成員崔立于與韓國成員姜玗進組成，兩人皆曾為選秀節目《BOYS II PLANET》參賽者，在節目中便以絕佳默契與舞台魅力備受矚目。出道後在台韓兩地颳起旋風，並多次來台演出累積深厚粉絲基礎，這次他們將首度登上台北大巨蛋的賽後演唱舞台，粉絲「U'RE」們絕對不容錯過。

周日壓軸演出將交由韓國超人氣男團SHINee的「豆腐隊長」溫流擔綱。自2008年出道以來，溫流憑藉標誌性的溫暖治癒嗓音與深厚歌唱實力，不僅隨團締造多首韓流經典名曲，更透過多張個人專輯作品廣受好評，展現極高的音樂造詣與獨特渲染力。「豆腐隊長」的首次大巨蛋演出，將毫無保留地獻給所有悍將家人與Shawol & JJINGGU們。

購票時程方面，亞瑟傳奇與亞瑟王等會員將依享有分階段優先購票資格，優先購票時段自8月4日中午12點30分起陸續展開，首先將開放亞瑟傳奇會員搶先購買，5日開放亞瑟王優先購票，7日起中午12點30分一般售票全面啟售，更多活動詳情，請鎖定富邦悍將官方粉絲團。

大巨蛋 中職 演唱會

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