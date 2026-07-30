日職／20歲陳睦衡旅日第2年轉支配下 披93號球衣「盼早日成一軍戰力」

歐力士隊20歲投手陳睦衡確定轉為支配下球員！將披上92號球衣，在旅日第二個球季成為歐力士隊支配下新戰力，陳睦衡表示：「我會全力以赴，希望能夠早日成為一軍的戰力。」

日本媒體今早披露，歐力士隊準備將3名育成投手轉為支配下選手，包括20歲台灣新星陳睦衡，所屬經紀公司悍創運動行銷稍後也確認這項好消息，「陳睦衡近期接獲歐力士猛牛球團通知，即將轉換為支配下合約。」

陳睦衡在2024年10月以育成選手合約加盟歐力士隊，披上背號「017」的球衣。今年在日職二軍出賽2場，共投6局無失分，最快球速達153公里，表現獲得球團肯定，也在7月31日的登錄期限前，被登錄為支配下球員。

陳睦衡透過歐力士球團表達感謝，「由於我在本季開季不久就受了傷，導致調整進度落後，因此老實說，我從未想過能在這個時間點獲得支配下登錄的機會。正因如此，能夠獲得這樣的機會，我真的感到非常高興，心中也充滿感謝。」

陳睦衡也提到：「接下來，我會全力以赴，希望能夠早日成為一軍的戰力，也希望在一軍初登板時展現出最好的表現。」