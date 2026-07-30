日職／台將再傳好消息！ 歐力士20歲投手陳睦衡升格支配下選手

日職台將再傳好消息！根據日本媒體《體育報知》報導，歐力士隊將在7月31日期限前將3名育成選手登錄為支配下球員，包括20歲台灣投手陳睦衡，以及2名傷後復出的牛棚投手本田仁海、東山玲士。

陳睦衡在2024年從穀保家商畢業後，參與亞洲青棒錦標賽投出好表現，獲得歐力士隊青睞，當年10月與歐力士隊簽下育成合約，展開旅日生涯。

今年陳睦衡在二軍例行賽出賽2場，共投6局無失分。報導內容指出，他在克服先前的身體不適後，直球球速已恢復至152公里，距離個人生涯最快球速僅差1公里。

本季歐力士隊因王牌左投宮城大彌及右投山下舜平大動手肘手術缺陣，球隊持續在尋求投手戰力的補強，陳睦衡也有望在旅日第二個球季就被升格支配下球員，在今年下半季迎接生涯初登板。

日職支配下球員登錄期限為7月31日，根據報導指出，歐力士將預計在期限前將陳睦衡、本田仁海及東山玲士3名育成投手轉為支配下球員，如此一來，歐力士支配下球員將達到70人上限。