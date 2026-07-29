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中職／獅隊牛棚放火 台鋼延長賽靠「魔王連線」5：4逆轉勝
統一獅隊今天在主場台南亞太棒球場對上台鋼雄鷹，喬登繳出7局無失分的好投，但獅隊牛棚放火，台鋼最終在延長賽靠「魔王連線」魔鷹、王柏融聯手建功，終場台鋼以5：4逆轉勝出，保住下半季第2的位置。
獅隊此戰推洋投喬登出馬，一開賽就被王博玄敲出首局首打席全壘打，是王博玄生涯首支首局首打席全壘打，也是台鋼隊史第一支，先替台鋼打下1：0領先。
獅隊打線則在4局下由陳傑憲的安打展開攻勢，盜上二壘後，林子豪敲出安打將比數扳平，陳重羽在2出局後再揮出安打送回二壘上的林子豪，一棒超前比數。7局下獅隊靠張皓崴、陳傑憲的接連安打再添1分保險分，將比數改寫為3：1。
獅隊先發投手喬登先發7局用104球，只被擊出4支安打（1轟），有2次四壞球保送，送出5次三振，失1分，雖在領先時退場，但牛棚沒能守住他的勝投。
9局上獅隊推出李其峰登板，悶了8局的台鋼打線由吳念庭的二壘打開啟攻勢，魔鷹揮出安打先追回1分，接著王柏融、紀慶然接連安打形成滿壘，獅隊換上邱浩鈞登板，再被代打的藍寅倫擊出內野安打，台鋼將比數扳成4：4平手，9局下左投黃群登板，把戰線帶進延長賽。
獅隊在10局上換投劉軒荅，但連續投出觸身球和四壞球保送堆成滿壘，魔鷹擊出高飛犧牲打送回超前分，王柏融再敲右外野安打追加1分分。10局下台鋼後援投手李欣穎成功穩住1分差的局面，幫台鋼守下勝利。
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