聽新聞
0:00 / 0:00

中職／獅隊牛棚放火 台鋼延長賽靠「魔王連線」5：4逆轉勝

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹。 圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹。 圖／台鋼雄鷹隊提供

統一獅隊今天在主場台南亞太棒球場對上台鋼雄鷹，喬登繳出7局無失分的好投，但獅隊牛棚放火，台鋼最終在延長賽靠「魔王連線」魔鷹王柏融聯手建功，終場台鋼以5：4逆轉勝出，保住下半季第2的位置。

獅隊此戰推洋投喬登出馬，一開賽就被王博玄敲出首局首打席全壘打，是王博玄生涯首支首局首打席全壘打，也是台鋼隊史第一支，先替台鋼打下1：0領先。

獅隊打線則在4局下由陳傑憲的安打展開攻勢，盜上二壘後，林子豪敲出安打將比數扳平，陳重羽在2出局後再揮出安打送回二壘上的林子豪，一棒超前比數。7局下獅隊靠張皓崴、陳傑憲的接連安打再添1分保險分，將比數改寫為3：1。

獅隊先發投手喬登先發7局用104球，只被擊出4支安打（1轟），有2次四壞球保送，送出5次三振，失1分，雖在領先時退場，但牛棚沒能守住他的勝投。

9局上獅隊推出李其峰登板，悶了8局的台鋼打線由吳念庭的二壘打開啟攻勢，魔鷹揮出安打先追回1分，接著王柏融、紀慶然接連安打形成滿壘，獅隊換上邱浩鈞登板，再被代打的藍寅倫擊出內野安打，台鋼將比數扳成4：4平手，9局下左投黃群登板，把戰線帶進延長賽。

獅隊在10局上換投劉軒荅，但連續投出觸身球和四壞球保送堆成滿壘，魔鷹擊出高飛犧牲打送回超前分，王柏融再敲右外野安打追加1分分。10局下台鋼後援投手李欣穎成功穩住1分差的局面，幫台鋼守下勝利。

牛棚 台鋼 中職 王柏融 魔鷹

延伸閱讀

中職／陳傑憲開轟單場3安2打點 助獅擊敗雄鷹

中職／打線棒棒開花掃14安+兄弟奉送8保送 桃猿12：5收下3連勝

中職／陳子豪31歲生日敲致勝轟 龍隊3：1賞悍將4連敗

韓職／王彥程再繳7局失2分優質先發 本季9勝並列聯盟勝投王

相關新聞

韓職／王彥程再繳7局失2分優質先發 本季9勝並列聯盟勝投王

效力於韓華鷹隊的台灣左投王彥程今天在主場登板，本季首度出戰樂天巨人隊，儘管開賽先失2分，但之後回穩投完7局，再繳出一場7局失2分的優質先發，最快球速達150公里，終場韓華以5：3拿下勝利，王彥程本季第9勝入袋，並列聯盟勝投王。

中職／打線棒棒開花掃14安+兄弟奉送8保送 桃猿12：5收下3連勝

樂天桃猿隊下半季戰績獨走，今天在主場迎戰中信兄弟，雙方洋投對決，卻形成打擊戰，兩隊都敲出14支安打，猿隊還獲得對手奉送的8次保送，加上打線有效串連，先發9人全員安打，終場猿隊以12：5擊敗兄弟，收下3連勝。

中職／陳子豪31歲生日敲致勝轟 龍隊3：1賞悍將4連敗

富邦悍將下半季狀況持續低迷，今天在台北大巨蛋迎戰味全龍隊，全場敲出10支安打比對手多4支安打，但僅靠高飛犧牲打換回1分；龍隊則是靠「壽星」陳子豪在自己31歲生日當天敲出致勝轟，終場龍隊以3：1勝出，賞給悍將隊4連敗。

中職／李珠珢大巨蛋應援遭男粉「戳背」嚇一跳！ 影片流出引網怒：汶汶事件學不乖嗎？

富邦悍將啦啦隊成員李珠珢在大巨蛋應援時遭男粉絲「戳背」，影片引發安全討論。網友質疑防護不足，呼籲加強管制措施，並警惕類似事件重演。

中職／等了一年回一軍 黃恩賜一球未投又傷及右腳跟腱赴醫院檢查

中信兄弟去年上半季的牛棚大將黃恩賜，進行骨刺手術後歷經一年才在本月26日重返一軍，不料一場未投，今天又賽前練習又出意外，因右腳跟腱疼痛突然被背下場，並且已赴醫院進行檢查。

中職／獅隊牛棚放火 台鋼延長賽靠「魔王連線」5：4逆轉勝

統一獅隊今天在主場台南亞太棒球場對上台鋼雄鷹，喬登繳出7局無失分的好投，但獅隊牛棚放火，台鋼最終在延長賽靠「魔王連線」魔鷹、王柏融聯手建功，終場台鋼以5：4逆轉勝出，保住下半季第2的位置。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。