中職／打線棒棒開花掃14安+兄弟奉送8保送 桃猿12：5收下3連勝

樂天桃猿隊下半季戰績獨走，今天在主場迎戰中信兄弟，雙方洋投對決，卻形成打擊戰，兩隊都敲出14支安打，猿隊還獲得對手奉送的8次保送，加上打線有效串連，先發9人全員安打，終場猿隊以12：5擊敗兄弟，收下3連勝。

猿隊王牌洋投威能帝今天在比賽前段投得有些跌跌撞撞，一開賽就被張仁瑋轟出左外野陽春全壘打，張仁瑋本季敲出的3轟都是首局首打席全壘打，兄弟先取得1：0領先。

2局上兄弟岳東華、張士綸接連安打，張仁瑋再敲安打送回第2分，一壘跑者則是被捕手宋嘉翔的「強肩」擋在二壘前，瓦解球隊攻勢。

桃猿打線在2局下也有回應，面對兄弟先發投手德保拉，林智平二壘打後推進上三壘，梁家榮揮出安打先送回壘上跑者，2出局後宋嘉翔補上安打將比數扳平，雙方2：2平手。

威能帝投到3局上持續失分，被岳政華、詹子賢接連安打失1分，兄弟要回領先。桃猿打線在3局下再展開反撲，陳晨威二壘打、威克安打先將比數追平，之後猿隊又靠2次保送上壘，滿壘局面下，林政華擊出內野安打，一次送回2分，宋嘉翔補上安打也帶有打點，猿隊反以6：3超前。

威能帝投到5局上讓兄弟再追回2分，比數形成1分差。猿隊打線在5局下持續搶分，德保拉留下滿壘局面退場由江忠城登板接替，猿隊馬傑森選到保送擠回1分，林立揮出安打追加2分。

6局下面對兄弟牛棚，猿隊先選到2次四壞球保送上壘，林政華敲出內野安打，滿壘時宋嘉翔再獲四壞球保送多添分數，接著馬傑森敲出2分打點安打，單局又有3分進帳，猿隊將比數拉開為12：5，並靠投手群守住勝利。

猿隊全場敲14支安打，林政華繳出3安猛打賞表現，敲回2分打點，包括3局下的勝利打點，拿下單場MVP。

威能帝今天主投5局用105球，被敲出11支安打是近2季最多，包括1發全壘打，失5分（3分自責分），拿下本季第6勝。之後猿隊動用4名牛棚投手，其中邱緯綸在8局上完成生涯初登板，投1局被敲2支安打，也送出2次三振，無失分。

兄弟先發投手德保拉今天則是主投4.1局，被敲出9支安打，有2次四壞球保送和1次觸身球，失9分都是自責分，承擔敗投；接著登板的牛棚投手再出現6次四壞球保送。