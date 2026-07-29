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中職／陳子豪31歲生日敲致勝轟 龍隊3：1賞悍將4連敗

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
今日壽星陳子豪敲致勝轟。圖／味全龍提供
今日壽星陳子豪敲致勝轟。圖／味全龍提供

富邦悍將下半季狀況持續低迷，今天在台北大巨蛋迎戰味全龍隊，全場敲出10支安打比對手多4支安打，但僅靠高飛犧牲打換回1分；龍隊則是靠「壽星」陳子豪在自己31歲生日當天敲出致勝轟，終場龍隊以3：1勝出，賞給悍將隊4連敗。

悍將打線今天在2局下在1出局後就攻佔滿壘，卻中「滿壘計」無功而返。反倒讓龍隊在3局上先馳得點，捕手林辰勳獲保送上壘，陳子豪再敲安打，1出局二、三壘有人的局面，吉力吉撈．鞏冠擊出游擊滾地球，送回龍隊第1分。

4局下悍將隊成功突破龍隊先發投手曾仁和，范國宸靠觸身球保送上壘，董子恩揮出二壘打，戴培峰敲出高飛犧牲打將戰局扳成1：1平手。

悍將隊日籍先發鈴木駿輔前6局投完僅失1分，7局上續投，先抓下2個出局數，接著被陳子豪轟出右外野超前陽春砲（本季第2轟），龍隊要回領先。8局上龍隊再靠吉力吉撈．鞏冠安打、劉基鴻二壘打追加1分保險分。 

龍隊曾仁和今天主投5局，被揮出7支安打，有1次觸身球和4次三振，失1分，無關勝敗；林鋅杰中繼2局無失分，送出2次三振，拿下本季第3勝。陳子豪則是單場雙安包括致勝轟，收下單場MVP作為生日禮。

鈴木駿輔此戰先發6.2局，用108球，被揮出4支安打（1轟），有3次四壞球保送，送出5次三振，失2分，雖是優質先發表現，但等不到隊友的火力支援，吞下本季第4敗。 

龍隊先發投手曾仁和。圖／味全龍提供
龍隊先發投手曾仁和。圖／味全龍提供

今日壽星陳子豪敲致勝轟。圖／味全龍提供
今日壽星陳子豪敲致勝轟。圖／味全龍提供

陳子豪 生日 中職

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