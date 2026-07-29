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中職／黃恩賜才傷癒歸隊本季又報銷 右腳阿基里斯腱斷裂已完成手術

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
黃恩賜賽前練習期間突然因受傷被背下場。記者葉姵妤／攝影
黃恩賜賽前練習期間突然因受傷被背下場。記者葉姵妤／攝影

中信兄弟黃恩賜歷經手肘骨刺手術、復健，相隔1年後才在本周重返一軍，不料在一軍還未登板，今天賽前練習時不慎受傷，赴醫院檢查後確認為阿基里斯腱斷裂，並隨即進行手術，本季報銷。

黃恩賜日前才從漫長的肘傷復健後歸隊，暌違超過1年之後，本月26日才重新回到一軍，但一球都還沒投，今天對上樂天桃猿隊賽前，練習時一次落地不慎傷及右腳跟腱，被隊友背回休息室，之後就被送往醫院進行檢查。

中信兄弟球團稍早更新他的檢查結果，「黃恩賜在今天賽前練習過程中，不慎損傷右腳跟腱，經由防護團隊送醫檢查後，確認為阿基里斯鍵斷裂，今天也將隨即接受手術，球團接下來也會全力協助黃恩賜手術後的復健，期待黃恩賜能夠早日康復。」

黃恩賜 中職 手術

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