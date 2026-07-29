韓職／王彥程再繳7局失2分優質先發 本季9勝並列聯盟勝投王

效力於韓華鷹隊的台灣左投王彥程今天在主場登板，本季首度出戰樂天巨人隊，儘管開賽先失2分，但之後回穩投完7局，再繳出一場7局失2分的優質先發，最快球速達150公里，終場韓華以5：3拿下勝利，王彥程本季第9勝入袋，並列聯盟勝投王。

王彥程前一場出賽對上起亞虎隊，先發7局失2分，平本季最長先發，最快球速飆到旅韓最速的152公里，拿下本季第8勝，超越2016年的王維中，寫下韓職台灣投手單季最多勝紀錄。今天則是王彥程本季第20場先發出賽，首度對上巨人隊。

王彥程今天開賽先遇上亂流，被巨人隊前2棒都敲出安打，一、三壘有人時製造游擊滾地球形成雙殺，同時讓巨人隊先跑回第1分，王彥程接著又被第4棒韓東熙轟出左外野方向的陽春全壘打，單局失2分。

王彥程度過首局的危機後回穩，2局起連續解決8名打者，接著讓對手因失誤和保送上壘，但他成功化解壘上有人的局面，沒有失分。直到5局下2出局後才再被敲出安打，但跑者在二壘前被觸殺，形成3出局。

韓華打線在3局下先追回1分，4局下金泰延轟出陽春砲追平比數。接著在6局下又有攻勢，金泰延二壘打，之後靠隊友的推進和野手選擇跑回超前分，韓華3：2逆轉戰局。

王彥程續投第7局在2出局後被連敲2安，但也成功化解危機，沒有失分，退場時韓華還以1分領先。7局下韓華打線再替他追加2分保險分，將比數拉開為5：2。儘管韓華牛棚在8局上失1分，但沒讓勝利溜走。

此戰王彥程主投7局用92球，被揮出7支安打（1轟），僅有1次四壞球保送，送出2次三振，失2分，連續兩戰繳出7局的優質先發，防禦率降至3.54，最快球速則是在第7局飆到150公里，拿下本季第9勝，與另5人並列聯盟勝投王。