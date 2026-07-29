中職／王順和重感冒大巨蛋開轟 打擊更有力添信心

中職味全龍隊打者王順和近期重感冒，他表示，感覺有點無力，但昨天敲出個人本季第3轟，從去年秋訓到今年訓練收到成效，打擊更有力量，也增添信心。

龍隊昨天在台北大巨蛋與富邦悍將交手，王順和2局上開轟，陽春砲幫助球隊取得領先，4局高飛犧牲打送回球隊第2分，單場貢獻2分打點，單季3轟也已追平個人單季最多轟。

龍隊總教練葉君璋表示，有感受到王順和的長打增加，身體感覺有變強壯，加上經驗累積，整體而言進步很多。

王順和近期重感冒，今天賽前練習還戴著口罩，他透露，大概上週在澄清湖比賽時就開始有感冒症狀，包括喉嚨痛、咳嗽，先前也有發燒，感覺沒什麼力。

談起昨天的全壘打，王順和提到，當下1好3壞球，想著打到球就有機會，第1次在大巨蛋開轟，知道大巨蛋比較難打全壘打，但昨天打出去的距離，應該有比練習的時候打得遠。

被問起今年的進步，王順和表示，從去年秋訓、重訓營，銜接到春訓、正式賽季，這段時間的訓練有成效，感覺變得比以往更有力量，自信心也跟著提升。