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中職／高國輝肯定悍將上半季撐到最後 打擊找跳出的契機
中職富邦悍將下半季打擊近況不佳，打擊教練高國輝回應總教練後藤光尊的分析，大家上半季都撐到最後，肯定球員的表現，這段時間較辛苦，會想辦法幫助球員調整、尋求跳出來的契機。
悍將今年上半季打出好成績，上半季戰績34勝26敗、排名第2，但下半季目前為止打擊狀況有明顯落差，今天賽前吞下3連敗，團隊打擊率1成89、排名6隊之末。
悍將總教練後藤光尊昨天受訪提到，過往可能很早階段名次就被拉開，但今年一直處於緊咬的狀態，球員需要更專注、耗費更多體力。
悍將打擊教練高國輝也回應後藤光尊的觀察，提到其實有觀察到球隊這2年都有一開季狀況很好，中後半段狀態開始往下掉，但今年上半季大家都撐到最後，可能不太習慣這樣的結束方式，突然又要重新開始，會有一些不適應。
高國輝提到，各隊都會彼此研究，從數據的呈現上也有發現，打擊方面攻擊首球、兩好球之後追打壞球的狀況確實有增加，都是需要調整的地方，在攻擊策略上需要準備得更好。
不過高國輝還是很肯定球員的表現，希望快點協助球員調整好狀態，他表示，這段時間雖然比較辛苦，但相信會走出來，教練團也會努力幫助球員，「尋求一個跳出來的契機。」
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