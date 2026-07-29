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中職／和「同世代」的陽岱鋼曾一起打球 平野惠一：想對他說聲辛苦了

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
平野惠一。 中信兄
平野惠一。 中信兄

39歲的旅日台將陽岱鋼日前宣布引退消息，對於這位在日職「同時代」打拚的選手，中信兄弟總教練平野惠一也很有印象，並且表示，「這麼長的一段時間，他都是非常非常地努力，想對他說聲辛苦了。」

47歲的平野惠一指出，陽岱鋼算是和自己同時代的選手，在日職有一起打過球，自己效力於阪神虎隊時，在日職交流戰曾遇過，到了歐力士隊之後也有交手。

平野惠一指出：「陽岱鋼剛嶄露頭角的時候我就知道，在他成為火腿隊當家明星的時候也知道，之後他在巨人繼續努力的時候我也知道。」

目前陽岱鋼效力於日職二軍Oisix新潟天鵝之皇隊，日前他透過球團發表季後引退的聲明，將結束他21年的日職選手生涯，對此平野惠一也直言，他一直是非常努力的選手，「想對他說聲辛苦了。」

陽岱鋼 平野惠一 中職

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