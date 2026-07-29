中職／林家勝下二軍調細節 李吳永勤回一軍補強牛棚左投

中職富邦悍將今天做出異動，投手林家勝下二軍、拉上左投李吳永勤，總教練後藤光尊表示，林家勝還有些細節需要調整，讓李吳永勤上一軍補強牛棚左投戰力。

悍將投手林家勝經歷肩膀傷勢，睽違15個月後，於今年7月25日回到一軍出賽，昨天對味全龍隊比賽也有中繼登板，投1局無失分，投出2次四壞保送、1次三振，被敲出1支安打，目前本季一軍2場出賽，投2局無失分。

悍將總教練後藤光尊今天賽前受訪表示，林家勝球威不差，但控球還不是很穩定，關鍵時候沒辦法投到想要的地方，剛好到了一個階段，有些細節讓林家勝下二軍稍微調整一下。

投手李吳永勤前一場一軍出賽是5月30日，6月1日下二軍，下二軍後近10場出賽總計投8.1局失掉1分責失分，戰績3勝、1次中繼成功，防禦率1.08，成績不錯。

後藤光尊表示，目前悍將一軍牛棚投手群只有劉昱言是左投，今天多拉上李吳永勤，也讓牛棚多一個保險。

至於昨天日籍投手阿部雄大先發5.1局失3分吞敗表現，後藤光尊表示，沒有丟到該有的狀態，是否會續留一軍先發輪值，還要跟投手教練討論。