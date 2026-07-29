快訊

街口創辦人胡亦嘉判7年 法官批目無法紀：對女檢察官做侮辱性肢體語言

熊本7.1強震預兆？日網瘋傳「怪異地震雲」萬人朝聖 氣象專家全說了

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／林家勝下二軍調細節 李吳永勤回一軍補強牛棚左投

中央社／ 台北29日電
富邦悍將投手李吳永勤。 聯合報系資料照
富邦悍將投手李吳永勤。 聯合報系資料照

中職富邦悍將今天做出異動，投手林家勝下二軍、拉上左投李吳永勤，總教練後藤光尊表示，林家勝還有些細節需要調整，讓李吳永勤上一軍補強牛棚左投戰力。

悍將投手林家勝經歷肩膀傷勢，睽違15個月後，於今年7月25日回到一軍出賽，昨天對味全龍隊比賽也有中繼登板，投1局無失分，投出2次四壞保送、1次三振，被敲出1支安打，目前本季一軍2場出賽，投2局無失分。

悍將總教練後藤光尊今天賽前受訪表示，林家勝球威不差，但控球還不是很穩定，關鍵時候沒辦法投到想要的地方，剛好到了一個階段，有些細節讓林家勝下二軍稍微調整一下。

投手李吳永勤前一場一軍出賽是5月30日，6月1日下二軍，下二軍後近10場出賽總計投8.1局失掉1分責失分，戰績3勝、1次中繼成功，防禦率1.08，成績不錯。

後藤光尊表示，目前悍將一軍牛棚投手群只有劉昱言是左投，今天多拉上李吳永勤，也讓牛棚多一個保險。

至於昨天日籍投手阿部雄大先發5.1局失3分吞敗表現，後藤光尊表示，沒有丟到該有的狀態，是否會續留一軍先發輪值，還要跟投手教練討論。

牛棚 富邦悍將 後藤光尊

延伸閱讀

中職／江坤宇致勝二壘打 兄弟終止洲際主場對獅跨季7連敗

中職／陳傑憲開轟單場3安2打點 助獅擊敗雄鷹

中職／富邦悍將爭奪季後賽門票 李東洺成最大變數

中職／魔鷹暴力轟、累積67轟超越布雷 陳文杰致勝安助台鋼逆轉味全

相關新聞

中職／李珠珢大巨蛋應援遭男粉「戳背」嚇一跳！ 影片流出引網怒：汶汶事件學不乖嗎？

富邦悍將啦啦隊成員李珠珢在大巨蛋應援時遭男粉絲「戳背」，影片引發安全討論。網友質疑防護不足，呼籲加強管制措施，並警惕類似事件重演。

中職／等了一年回一軍 黃恩賜一球未投又傷及右腳跟腱赴醫院檢查

中信兄弟去年上半季的牛棚大將黃恩賜，進行骨刺手術後歷經一年才在本月26日重返一軍，不料一場未投，今天又賽前練習又出意外，因右腳跟腱疼痛突然被背下場，並且已赴醫院進行檢查。

中職／王順和重感冒大巨蛋開轟 打擊更有力添信心

中職味全龍隊打者王順和近期重感冒，他表示，感覺有點無力，但昨天敲出個人本季第3轟，從去年秋訓到今年訓練收到成效，打擊更有...

中職／高國輝肯定悍將上半季撐到最後 打擊找跳出的契機

中職富邦悍將下半季打擊近況不佳，打擊教練高國輝回應總教練後藤光尊的分析，大家上半季都撐到最後，肯定球員的表現，這段時間較...

中職／林家勝下二軍調細節 李吳永勤回一軍補強牛棚左投

中職富邦悍將今天做出異動，投手林家勝下二軍、拉上左投李吳永勤，總教練後藤光尊表示，林家勝還有些細節需要調整，讓李吳永勤上...

中職／林逸達術後球速拉至150公里 有望睽違2年回一軍

中職味全龍隊火球男林逸達經歷手肘韌帶修補手術，近期二軍出賽球速拉至150公里，有望31日睽違2年回一軍；林逸達回憶復原期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。