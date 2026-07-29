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中職／林逸達術後球速拉至150公里 有望睽違2年回一軍

中央社／ 台北29日電
中職味全龍隊火球男林逸達（圖）經歷手肘韌帶修補手術，近期二軍出賽球速拉至150公里，31日有望睽違2年重回一軍。 中央社
中職味全龍隊火球男林逸達（圖）經歷手肘韌帶修補手術，近期二軍出賽球速拉至150公里，31日有望睽違2年重回一軍。 中央社

中職味全龍隊火球男林逸達經歷手肘韌帶修補手術，近期二軍出賽球速拉至150公里，有望31日睽違2年回一軍；林逸達回憶復原期也遇狀況反覆，現在更注意保護身體、希望可以順利。

龍隊昨天新註冊投手林逸達，總教練葉君璋表示，林逸達目前二軍出賽球速已經有到150公里，表示狀況不會太差，預計31日就會回到一軍，林逸達做的手術是手肘韌帶修補，而非置換手術，雖然概念類似，但復原時間快很多。

林逸達今天也有隨隊一軍，他回憶當時手肘的狀況，剛開始會痠痛，以為是單純的疲勞，但狀況持續，直到去年6月選擇動刀，在韌帶上搭橋修補，術後約3、4個月開始可以恢復投球。

回憶復健的過程，林逸達表示，也有遇到狀況反反覆覆，要想辦法適應每次投球不同的強度，最難的部分，是每次牛棚投到設定的進度後，再想要往上提升可能會卡關，手又出現痠痛的感覺。

被問起球速回到150公里，是否心理會比較安定，林逸達則表示，球速有慢慢提升，代表身體的強度有往上拉，但手肘的恢復還是要做得更好，現在做任何事情，都希望可以站在更保護身體的角度。

林逸達前一次中職一軍出賽已經是2024年5月5日，今年在二軍目前為止19場後援出賽，總計投17.1局失掉8分（7分責失分），戰績1勝、6次中繼成功，防禦率3.63，睽違2年多將再回到一軍，他表示保持平常心，專注現在發生的事情。

球速 葉君璋 教練

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