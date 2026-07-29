中職／等了一年回一軍 黃恩賜一球未投又傷及右腳跟腱赴醫院檢查

中信兄弟去年上半季的牛棚大將黃恩賜，進行骨刺手術後歷經一年才在本月26日重返一軍，不料一場未投，今天又賽前練習又出意外，因右腳跟腱疼痛突然被背下場，並且已赴醫院進行檢查。

黃恩賜時隔超過一年重返一軍，本季在26日首度被登錄，且還未登板投球。今天隨隊到桃園球場客場出賽，賽前練習中突然受傷被背下場。

兄弟總教練平野惠一在賽前練習結束後指出，黃恩賜應該是在賽前練習，跑步時啟動出現不適，目前得知的消息是右腳跟腱疼痛，已經前往醫院進行檢查，其他就等檢查結果出爐後才知道。

對於黃恩賜的狀況，平野惠一也坦言有些擔心，且他才剛回到一軍就掛傷號，平野惠一直言「殘念ですね（很可惜）。」