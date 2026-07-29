中職／李珠珢大巨蛋應援遭男粉「戳背」嚇一跳！ 影片流出引網怒：汶汶事件學不乖嗎？

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels韓籍超人氣成員李珠珢昨天（28日）在大巨蛋應援，不過在回到座位休息時，一名男性球迷卻疑似違規進入管制區，還「戳背」試圖送上禮物，影片一出引發掀起關於啦啦隊女孩人身安全的討論。

Fubon Angels「AI女神」李珠珢昨天現身大巨蛋為富邦悍將主場迎戰味全龍的比賽應援，透過網友在社群平台Threads發布的影片可見，局間休息時，李珠珢正對著鏡子整理頭髮，這時卻突然冒出一隻手「戳」了一下她的背，李珠珢被嚇得轉身察看，一名戴著眼鏡的男子似乎試圖遞上禮物，這時身穿黑色西裝的保鑣才連忙伸手阻擋男子。李珠珢則驚恐地轉頭向一旁的「學姊」李雅英求助，李雅英似乎也對於男子的突然出現露出不可思議的表情。

影片一出引發網友討論，不少人認為保鑣、球團的防護出現漏洞：「保全失職」、「都摸到人了才再擋？如果那個人是有凶器的不就會發生憾事？太瞎了吧」、「奇怪為什麼富邦球團會讓這種事一直發生」、「有汶汶的前例，這個破壞規則的人應該要永遠禁止進入球場吧！這次伸手碰女孩、送禮物，下次伸手會做出什麼事情？誰知道？」還有網友指出，這樣觸碰啦啦隊的行為非常不尊重人：「正常男生不會隨便觸碰女生」。

此外，發布影片的網友也提到「大巨蛋不能送禮，不要因為自己開心，害了其他遵守規則的人」，其他網友也補充，不只在大巨蛋，在新莊棒球場一樣不能直接將禮物親手交給啦啦隊女孩，若粉絲真的想送禮，請交給服務台，球團會再將禮物轉交。