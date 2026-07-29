棒球／郭智輝肯定辜仲諒重要貢獻 參選理事長強調秉持承先啟後精神

中華棒球協會將於8月2日舉行第14屆理事長改選，經濟部前部長、科技企業家郭智輝已經宣布參選，他最近接受專訪表示，現任棒協理事長辜仲諒近年在基層棒球、國際賽事及棒球外交上的投入，對台灣棒球發展具有重要貢獻。

郭智輝強調「台灣棒球要進步，不能每換一位理事長，就把過去的制度全部推倒重來」，未來若有機會承擔棒協相關責任，將秉持「承先啟後」的精神，延續既有政策與國際網絡，並補強大專、業餘、運動科學及選手職涯發展等過去較容易被忽略的環節。

郭智輝表示，辜仲諒任內持續關注國家隊成績，也投入少棒、青少棒、青棒等基層體系的資源改善；同時長期參與亞洲棒球總會及世界棒壘球總會事務,拓展台灣在國際棒壇的連結。他認為，這些國際網絡與合作關係得來不易，應該持續累積，而非因人事更迭重新開始。

郭智輝與棒球的淵源已超過10年，2011年成立崇越科技棒球隊（現為全越運動棒球隊），長期投入業餘成棒發展，也曾協調國營事業及民間企業支持大專與業餘棒球，改善球隊經費及資源不足的問題；他觀察到業餘球隊不只是選手進入職棒前的培養平台，也是銜接高中、大學、成棒及職業體系的重要環節，能讓需要更多時間磨練的年輕選手、希望延續運動生涯的退役球員，都找到適合的發展位置。

郭智輝投入中華協會理事長改選，強調延續既有成果，讓制度持續向前。圖／郭智輝辦公室提供

在運動科學方面，郭智輝長期嘗試將企業管理、科學訓練與數據分析帶進球隊，認為運動科學不應只是職業球團或國家隊選手才能使用的資源，未來應逐步普及到基層、大專及業餘球隊，並整合政府、企業、學校、醫療與科研單位，建立涵蓋訓練負荷、傷害預防、體能恢復到數據分析的完整支援體系，協助教練做出更精準判斷，也延長選手的運動生涯。

郭智輝指出，前年世界12強棒球賽奪冠證明台灣有能力站上世界最高舞台，但下一階段的挑戰是如何把一次重要勝利轉化為長期運作、持續培養人才的制度─強化少棒到職業各階段的銜接，避免有潛力的選手在升學或職涯轉換中失去舞台，同時延續現有國際交流成果，讓台灣在亞洲及世界棒壇扮演更重要的角色。

「台灣棒球下一階段的目標，不只是再拿一次冠軍，而是建立一套能夠持續培養冠軍、照顧選手，並把經驗傳承下去的制度。」郭智輝表示，唯有政策持續、制度穩定、人才不斷接續，台灣棒球的成功才能從單一賽事的高峰，轉化為長期且世代延續的競爭力。