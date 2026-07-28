聽新聞
0:00 / 0:00
中職／還沒「用到滿」的蔣銲 登頂防禦率、三振雙冠王
味全龍隊洋投蔣銲帶著防禦率王頭銜迎接今晚一戰，面對富邦悍將隊投出7局失1分、7次三振好投賽後，再登頂一項榜首，以防禦率1.41、92次三振居雙冠王。
蔣銲先發7局僅被敲2安打、失1分，開賽11上11下後，才在第四局被董子恩敲出二壘打，悍將全場首度摸到壘包，第五局范國宸、李宗賢靠四死球保送上壘，戴培峰沒打好的飛球，在3名守備球員之間幸運落地，蔣銲丟掉唯一分數。
蔣銲登板堪稱優質先發保證，他表示，自己每場登板的目標，就是讓球隊有機會贏球，這也是先發投手基本的工作。
龍隊教頭葉君璋提到，雖然蔣銲是洋將，有這麼好的內容，通常就是「用到滿」，但他前年動刀，球隊在使用上會特別注意，還是希望他可以保持一整年好的狀況。蔣銲對此回應，自己去年也投了100多局，以現在的狀況，他有自信可以維持健康狀態持續把局數往上追加。
此戰賽後超越隊友鋼龍（90K），站上三振王寶座，蔣銲對此表示，自己並不屬於三振型的投手，目標不在累積三振，而是積極進攻好球帶，「但我喜歡三振。」此外，蔣銲在台北大巨蛋出賽4場，防禦率只有1.04，他透露其實自己比較喜歡在熱的地方投球，「但偶爾轉換一下也不錯。」甚至直呼今天的大巨蛋真的超冷。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。