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中職／還沒「用到滿」的蔣銲 登頂防禦率、三振雙冠王

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊洋投蔣銲。記者季相儒／攝影
味全龍隊洋投蔣銲。記者季相儒／攝影

味全龍隊洋投蔣銲帶著防禦率王頭銜迎接今晚一戰，面對富邦悍將隊投出7局失1分、7次三振好投賽後，再登頂一項榜首，以防禦率1.41、92次三振居雙冠王。

蔣銲先發7局僅被敲2安打、失1分，開賽11上11下後，才在第四局被董子恩敲出二壘打，悍將全場首度摸到壘包，第五局范國宸、李宗賢靠四死球保送上壘，戴培峰沒打好的飛球，在3名守備球員之間幸運落地，蔣銲丟掉唯一分數。

蔣銲登板堪稱優質先發保證，他表示，自己每場登板的目標，就是讓球隊有機會贏球，這也是先發投手基本的工作。

龍隊教頭葉君璋提到，雖然蔣銲是洋將，有這麼好的內容，通常就是「用到滿」，但他前年動刀，球隊在使用上會特別注意，還是希望他可以保持一整年好的狀況。蔣銲對此回應，自己去年也投了100多局，以現在的狀況，他有自信可以維持健康狀態持續把局數往上追加。

此戰賽後超越隊友鋼龍（90K），站上三振王寶座，蔣銲對此表示，自己並不屬於三振型的投手，目標不在累積三振，而是積極進攻好球帶，「但我喜歡三振。」此外，蔣銲在台北大巨蛋出賽4場，防禦率只有1.04，他透露其實自己比較喜歡在熱的地方投球，「但偶爾轉換一下也不錯。」甚至直呼今天的大巨蛋真的超冷。

范國宸 戴培峰 董子恩

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