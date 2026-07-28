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中職／安打變超罕見「7-5-4」雙殺 葉總：朱育賢的跑壘需檢討

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊以6：1擊敗富邦悍將隊。記者季相儒／攝影
味全龍隊以6：1擊敗富邦悍將隊。記者季相儒／攝影

味全龍隊今天以6：1擊敗富邦悍將隊之戰，上演「7-5-4」的罕見雙殺，劉基鴻打向左外野落地，卻因壘上跑者疏失變成兩個出局數，龍隊教頭葉君璋點出這個play需要檢討之處，在於朱育賢未依照裁判指示跑壘。

七局上龍隊前兩位打者吉力吉撈．鞏冠敲安、朱育賢保送上壘，下一棒劉基鴻打向左外野方向，球在左外野手董子恩手套前緣落地後彈跳進入手套，而壘上跑者疑似以為是接殺，退回原壘包，董子恩傳三壘再傳二壘，抓到雙殺，龍隊提出挑戰爭取董子恩的撲接美技是直接接殺，經重播檢視確認裁判的原始判決無誤。

葉君璋指出，吉力吉撈的跑壘沒有問題，「朱育賢這邊應該要依照裁判指示去做跑壘，但他就是往一壘跑，這點之後要更小心。」

朱育賢的跑壘是否因沒看到裁判手勢？葉君璋明確表示，裁判是判決球有落地，「我有看到！」朱育賢選擇折返一壘，「可能他覺得有接到，也可能是沒看到（手勢）。」

葉君璋指出，提出挑戰的想法是若對方直接接到，就是裁判手勢錯誤引導，「如果那顆是接到，會變跑者都回到原壘包、基鴻死掉，我挑戰的目的是這個，但它真的有落地。」

朱育賢 中職 味全龍

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