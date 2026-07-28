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中職／陳傑憲開轟單場3安2打點 助獅擊敗雄鷹

中央社／ 台北28日電
陳傑憲(右)開轟。 統一獅提供
陳傑憲(右)開轟。 統一獅提供

中職統一獅隊野手陳傑憲今天單場敲3安、8局下開轟，貢獻2分打點，率隊以3比1擊敗台鋼雄鷹，獲選單場MVP。

獅隊今天以台南亞太成棒主球場為主場迎戰雄鷹隊，獅隊3局下1人出局後陳傑憲率先敲出安打， 靠著滾地球推進、潘傑楷適時安打，送回球隊第1分。

獅隊4到7局沒有拿下分數，8局下張皓崴率先敲出安打，陳傑憲開轟、2分砲替球隊多添保險分，為陳傑憲個人本季第3轟。陳傑憲單場敲3安包括1發全壘打，貢獻2分打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。

獅隊今天由洋投獅帝芬（Jackson Stephens）先發，開賽1局上先被王博玄敲出安打，但沒讓雄鷹延續攻勢，2局上雖投出保送，但馬上製造雙殺、滾地球出局，沒有掉分。

獅帝芬3到5局僅再被敲出1支安打、投出1次四壞保送，無失分，6局上2人出局後接連被王博玄、曾子祐敲出安打，四壞保送吳念庭，滿壘危機讓魔鷹（Steven Moya）敲出中外野方向飛球出局、穩守不失分。

獅帝芬總計用90球投6局，僅被敲出4支安打，投出3次三振、3次四壞保送，無失分，拿下個人本季第7勝，獅隊牛棚投手髙塩將樹、邱浩鈞依序登板，各投1局無失分，都有中繼成功進帳。

獅隊投手鍾允華9局上接手後援，先四壞保送吳念庭，1人出局後接連被王柏融、陳文杰敲出安打掉分，但及時回穩、沒有多掉分數，替球隊守住勝利，拿下個人本季第21次救援成功。

陳傑憲 獅帝芬 潘傑楷

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