中職／悍將1安打進化3安打 淒涼打線不敵龍隊再吞3連敗

富邦悍將隊近兩場打線狀況比台北大巨蛋冷氣還涼，繼26日對樂天桃猿隊1安打、得0分完封敗後，今天碰上味全龍隊也只有3支安打，終場以1：6不敵味全龍隊，悍將吞下3連敗。

悍將日籍洋投阿部雄大先發5.1局被敲5安打、失3分，龍隊攻勢在第二局王順和陽春砲先聲奪人，第四局劉基鴻二壘打開路，李凱威短打推進後，再由王順和的高飛犧牲打送回分數。

阿部第六局遭李凱威敲三壘打後退場，李建勳接手面對4人次只解決1人，投出2保送，因陳子豪的二壘打掉分，記在阿部帳上。悍將換上劉昱言後續被敲安，龍隊單局攻下3分，擴大為5：1領先。

聯盟防禦率王蔣銲再有一場好投，先發7局僅被敲2安打、失1分，拿下本季第6勝。

蔣銲開賽11上11下後，才在第四局被董子恩敲出二壘打，悍將全場首度摸到壘包，更是繼26日第4局後，跨場相隔8局再敲安打。悍將第五局范國宸、李宗賢靠四死球保送上壘，戴培峰沒打好的飛球，在3名守備球員之間幸運落地，悍將終於破蛋，相隔16局得分。

李凱威第六局跑出三壘打，為味全龍引爆單局3分攻勢。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊先發投手阿部雄大。記者季相儒／攝影