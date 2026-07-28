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中職／打6年最不穩定的1季 非典型李凱威卡在失投球掌握

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊李凱威。記者季相儒／攝影
味全龍隊李凱威。記者季相儒／攝影

長年以穩定著稱的味全龍隊「低調人」李凱威，本季挑戰連續球季百安進度出現小難關，儘管逐月狀態都在往上走，但他也直言感受到今年的自己沒有那麼穩定，在打擊上還有一些小細節，自己還在持續尋找解答。

李凱威今年開季從18打席沒有安打出發，打擊率低檔打轉許久，攤開逐月打擊數據則看到正面訊息，呈現一路上揚，從4月0.262、5月0.275、6月0.288，再到7月0.295。得知7月打擊率近3成時，李凱威的反應很寫實，「蛤」了很大一聲，「怎麼可能？我沒有感覺有有3成，失敗太多了，麻痺了。」

李凱威指出，儘管選球仍有維持住，但對於失投的掌握一直感覺沒有很好，「對自己有利的那顆球，很常沒辦法把握住。」

龍隊「天威組合」郭天信、李凱威作為球隊重組以來野手兩大基石，兩人都從新人年起保持連5季百安，郭天信本季82安，進度沒有太大問題，李凱威61安則是面臨危機，以龍隊已賽74場推算，李凱威若維持目前進度，打完120場為98.9安。

李凱威也說，單季百安是自己目標，也希望可以每年完成，今年感覺自己不是那麼穩定，「壓力多少會有，因為對自己有期許。」至於總教練葉君璋是否有提點什麼？他笑說：「葉總在球季一開始關心比較多，他看我比較好後，就沒有多講什麼了。」

味全龍隊李凱威。記者季相儒／攝影
味全龍隊李凱威。記者季相儒／攝影

李凱威 中職 味全龍

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