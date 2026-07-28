中職／陽岱鋼21年職棒生涯未駐足台灣 葉總點選秀制度是卻步原因

旅日傳奇球星陽岱鋼昨天拋出引退消息，選手生涯確定沒有中華職棒這一站，味全龍隊總教練葉君璋今天被問到陽岱鋼引退一事，提出觀點，直言現行選秀制度是這些頂尖旅外對中職卻步的原因，在制度上應該可以有更好的修正。

陽岱鋼有一趟特別的職棒生涯，從高中就赴日打拚，15年一軍生涯效力火腿10年、巨人5年，累積1164安、105轟、141次盜壘成功、482分打點，為史上唯一在日職締造千安百轟百盜的台灣選手，曾獲2013年太平洋聯盟盜壘王、5座洋聯外野手金手套。

不只有巔峰時期在日職一軍舞台上的風光，還有日暮之年勇敢走向異域，作為「棒球浪人」，遠赴美國獨立聯盟、澳洲職棒聯盟，再到這兩年參戰日職二軍，如今確定本季打完引退。

江湖人稱「萬事問小葉」，葉君璋今天賽前也被問到是否要在這一題參一咖，先想到的是2006年洲際盃棒球賽與他的同隊經驗，當場爆料：「他那時練球被打到眼睛，還哭了，他哭不是因為痛，他本來很帥，怕不夠帥。」此外，陽岱鋼到美國打獨立聯盟之前，也曾在斗六隨味全龍隊一起練球。

陽岱鋼生涯不曾於中職出賽，葉君璋對此提出深入見解，「我是在想，有時選秀這件事，你本來以為對他是好事，但搞不好他沒辦法回到台灣打，可能就是因為這個制度。」

葉君璋強調，這是自己的感覺，但他認為，「如果我們的選秀對這些超級優秀的球員，如果有更自由的方式，搞不好王建民、陳偉殷、陽岱鋼會在台灣退休。」他坦言，以他們的職業生涯，已經是最頂尖，要放下身段在選秀與年輕球員競爭，對他們可能會有掙扎，「還是可以試著去做更好的修正。」

葉君璋直言，「即使他說不是因為選秀，但我還是覺得就是選秀制度的關係，球員可能會擔心三輪、四輪才被選到，我覺得他會過不去。」若援引 傑出球員條款，損失3輪對於球團來說也不是容易決定的事，「如果是28歲，那OK啊！但他們又不可能這時回來台灣。」