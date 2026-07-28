快訊

影／日本熊本大地震干擾台積電JASM廠 現場畫面來了

一張圖看懂「四貸同堂」全民借錢投資新時代

與10年前熊本地震「同一斷層帶」 專家：不排除再發生主震

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／祝福表哥引退快樂 張奕也好奇陽岱鋼下一階段計畫

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊投手張奕。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊投手張奕。記者季相儒／攝影

旅日傳奇台將陽岱鋼確定本季打完告別選手生涯，效力富邦悍將隊的表弟張奕對此表達祝福，回想自己當初追隨他的腳步跨向日本挑戰，他說：「有這樣的緣分，才有現在的自己。」

陽岱鋼21年選手生涯走向尾聲，昨天透過Oisix新潟天鵝之皇隊發表引退聲明，確定本季打完不再續戰。

「當然會嚇到。」張奕表示，「但也是要尊重他的決定，作為表弟的我只能祝福他，之後能為棒球繼續貢獻。」

陽岱鋼高中就赴日就讀福岡第一高等學校，張奕在棒球路上追隨他的腳步，對陽岱鋼抱持憧憬，「因為是我很尊敬的表哥，有點捨不得，追隨他的腳步到現在，他也是在日本一直打拚，是我學習的榜樣。」

陽岱鋼有一趟特別的職棒生涯，不只有巔峰時期在日職一軍舞台上的風光，還有日暮之年勇敢走向異域，作為「棒球浪人」，遠赴美國獨立聯盟、澳洲職棒聯盟，再到這兩年參戰日職二軍，憑著對棒球的熱愛打拚至今。

張奕也說，這就是屬於陽岱鋼的作風，不管是在日本、美國、澳洲，他有自己的想法、自己的計畫，「每個人都有自己的方向，他的方向可能是沒有想要回到台灣，能以自己的想法完成棒球夢想，就是屬於他的棒球人生。」他祝福陽岱鋼引退快樂，「一個階段結束，還滿期待他下個階段要做什麼。」

陽岱鋼 張奕 中職

延伸閱讀

日職／陽岱鋼證實本季打完引退 8月1日記者會親口述說道別

日職／陽岱鋼引退細數生涯每一站 「度過最棒、最完美的球員生涯」

傳承前輩旅日榮光路！陽岱鋼21年始終堅持 寫棒球史重要篇章

日職／張峻瑋「站在新的起跑點」拚一軍 向旅日大前輩陽岱鋼致意

相關新聞

中職／下半季為何變「貧打邦」？光總有超犀利見解

富邦悍將隊上半季的神勇戰績，目前並未複製在下半季，遭團隊打擊拖累，打擊率0.194居末位，總教練後藤光尊對此有獨到見解，坦言過去悍將打到這個階段排名大多已無競爭力，選手在全力以赴後的能力或許還沒那麼好。

中職／蔡其昌拜訪大聯盟主席 MLB海外賽、ABS運作全都聊

中華職棒大聯盟會長蔡其昌於美東時間7月27日赴美國職棒大聯盟紐約總部，拜會大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred），雙方針對台美棒球交流、MLB海外賽事、國際賽事合作及未來棒球發展等議題交換意見。

中職／祝福表哥引退快樂 張奕也好奇陽岱鋼下一階段計畫

旅日傳奇台將陽岱鋼確定本季打完告別選手生涯，效力富邦悍將隊的表弟張奕對此表達祝福，回想自己當初追隨他的腳步跨向日本挑戰，他說：「有這樣的緣分，才有現在的自己。」

中職／威戈神扣掉挨轟都不錯 後藤光尊指出觀察點：室外球場表現

富邦悍將隊洋投威戈神前天繳出6局失2分優質先發，於昨天降下二軍，除非有人將要註銷，否則本周仍是3位洋投作戰。對於降下威戈神的原因，總教練後藤光尊表示，是希望每個洋投都可以在狀況好的時候輪替上來。

中職／無緣登上明星賽投手丘 郭泓志說明原因、自嘲是「愛心卡」

今年中華職棒明星賽上演「傳奇卡」橋段，許多傳奇球星上場比賽，但「不死鳥」郭泓志無緣登板投球，他也在個人YouTube頻道上說明原因。

日職／簽下史上首位印度球員！西武獅本部長：曾獲柔道亞軍、有潛力

日本職棒西武獅隊宣布，與22歲印度投手莫爾（Akshay More）簽下育成合約，這是日職首度與印度出生的球員簽約。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。