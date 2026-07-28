中職／祝福表哥引退快樂 張奕也好奇陽岱鋼下一階段計畫

旅日傳奇台將陽岱鋼確定本季打完告別選手生涯，效力富邦悍將隊的表弟張奕對此表達祝福，回想自己當初追隨他的腳步跨向日本挑戰，他說：「有這樣的緣分，才有現在的自己。」

陽岱鋼21年選手生涯走向尾聲，昨天透過Oisix新潟天鵝之皇隊發表引退聲明，確定本季打完不再續戰。

「當然會嚇到。」張奕表示，「但也是要尊重他的決定，作為表弟的我只能祝福他，之後能為棒球繼續貢獻。」

陽岱鋼高中就赴日就讀福岡第一高等學校，張奕在棒球路上追隨他的腳步，對陽岱鋼抱持憧憬，「因為是我很尊敬的表哥，有點捨不得，追隨他的腳步到現在，他也是在日本一直打拚，是我學習的榜樣。」

陽岱鋼有一趟特別的職棒生涯，不只有巔峰時期在日職一軍舞台上的風光，還有日暮之年勇敢走向異域，作為「棒球浪人」，遠赴美國獨立聯盟、澳洲職棒聯盟，再到這兩年參戰日職二軍，憑著對棒球的熱愛打拚至今。

張奕也說，這就是屬於陽岱鋼的作風，不管是在日本、美國、澳洲，他有自己的想法、自己的計畫，「每個人都有自己的方向，他的方向可能是沒有想要回到台灣，能以自己的想法完成棒球夢想，就是屬於他的棒球人生。」他祝福陽岱鋼引退快樂，「一個階段結束，還滿期待他下個階段要做什麼。」