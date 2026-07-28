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中職／威戈神扣掉挨轟都不錯 後藤光尊指出觀察點：室外球場表現
富邦悍將隊洋投威戈神前天繳出6局失2分優質先發，於昨天降下二軍，除非有人將要註銷，否則本周仍是3位洋投作戰。對於降下威戈神的原因，總教練後藤光尊表示，是希望每個洋投都可以在狀況好的時候輪替上來。
威戈神7月傷癒回歸後出賽3場，面對樂天桃猿隊演出兩場優質先發，對台鋼雄鷹隊投1場則是3局失4分，而悍將在這3場比賽全數遭到對手完封。威戈神已在昨天降下二軍，最快再於一軍出賽的時間點為8月12日。
後藤指出，威戈神上一場只被打一支全壘打掉分，除此之外表現都還不錯，投到現在，大致已經可以掌握他的出賽狀況，但有一點還需要觀察，「前一場是在大巨蛋丟，但到了室外球場會有怎樣表現，還需要持續觀察。」
威戈神的洋將空缺，悍將升上今天的先發投手阿部雄大，一軍洋投還有鈴木駿輔、魔力藍，除非有人遭到註銷，否則本周仍是3位洋投先發。悍將二軍另有瑪帝斯，前次在二軍例行賽登板已是7月9日，日籍育成洋投山崎正義則是出賽2場都是後援，合計5局無失分。
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