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中職／下半季為何變「貧打邦」？光總有超犀利見解

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊總教練後藤光尊。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊總教練後藤光尊。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊上半季的神勇戰績，目前並未複製在下半季，遭團隊打擊拖累，打擊率0.194居末位，總教練後藤光尊對此有獨到見解，坦言過去悍將打到這個階段排名大多已無競爭力，選手在全力以赴後的能力或許還沒那麼好。

悍將上半季拿下球團史新高的34勝，排名僅次於季冠軍味全龍隊，下半季野心勃勃朝進步一名衝刺，但目前已賽13場取得5勝8敗，與中信兄弟隊並列墊底。

悍將的落差在於攻擊表現，上半季搶眼的打擊表現消失無蹤，下半季團隊打擊率0.194為6隊最差，且落後其他5隊不小距離，13場比賽只拿下35分。

對於上、下半季之間的落差，後藤指出，在打擊上，選手都有自己能力，但可能在「全力以赴後」的能力還沒有那麼好，「可能歷年打到這個時候，名次大部分都已經決定好了，今年咬比較緊的比賽比較多，會消耗更多專注力。」

富邦悍將 中職 後藤光尊

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