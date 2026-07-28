中職／無緣登上明星賽投手丘 郭泓志說明原因、自嘲是「愛心卡」
今年中華職棒明星賽上演「傳奇卡」橋段，許多傳奇球星上場比賽，但「不死鳥」郭泓志無緣登板投球，他也在個人YouTube頻道上說明原因。
明星賽首日上場的OB選手包括官大元、黃忠義、張泰山、高國慶、林岳平、吳昇峰、林威助、周思齊。第二天則有許銘傑、高國輝、林恩宇、後藤光尊、平野惠一、王建民、林英傑、林智勝，以及職棒會長蔡其昌。
郭泓志第二天有到現場，與會長蔡其昌見面時，坦言手太痛沒辦法投。林智勝詢問是否有要當傳奇卡上場時，郭泓志自嘲是愛心卡，「如果要叫工作人員暫停期間，把投手丘往前移，我覺得會浪費大家太多時間。」
郭泓志後來在室內牛棚練投幾球，之後他直呼，「太遠，別勉強。這真的太遠，要命喔。」遇到亞冠賽中華隊總教練高志綱時，郭泓志再展現幽默，「來不及吃止痛藥抱歉。」
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