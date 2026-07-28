快訊

外交努力首露曙光！川普暫停美軍攻擊促成談判 伊朗阿曼都稱有進展

新冠疫情單周就診「暴增117.4%」 疾管署：新增42例重症、2死亡

食安會議大讚陳其邁敢講 盧秀燕：很多民進黨政治人物昧著良心不敢問

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／簽下史上首位印度球員！西武獅本部長：曾獲柔道亞軍、有潛力

聯合新聞網／ 綜合報導
莫爾（Akshay More）。 美聯社
莫爾（Akshay More）。 美聯社

日本職棒西武獅隊宣布，與22歲印度投手莫爾（Akshay More）簽下育成合約，這是日職首度與印度出生的球員簽約。

據日媒報導，莫爾身高194公分、體重88公斤，擁有出色體格與優異運動能力，投球動作流暢，以強勁速球及獨特的指叉球作為主要武器。

西武獅今年6月舉辦測試會，高度評價莫爾的發展潛力，儘管他棒球資歷僅6年，但球團很肯定他認真面對棒球的態度與進步的企圖心，因此決定和他簽育成合約。

印度的主流運動是板球，很少有人選擇打類似的棒球。西武獅自2025年11月推動「西武獅海外戰略」，目的在強化外籍球員戰力，並運用球團長期累積的育成經驗，擴大發掘並培養未來有望在日職活躍的外籍球員。

對於這次簽約，莫爾表示，「我由衷感謝西武獅給我這麼棒的機會，我會努力向隊友與教練學習，並全力為球隊勝利做出貢獻。我希望自己能成為值得球迷信賴的球員，會保持謙虛，每天持續努力、不斷成長，也很期待與大家見面的那一天。」

西武獅本部長廣池浩司說明簽下莫爾的考量，「他是一名運動能力出色的選手，曾在印度全國柔道大賽獲得亞軍，我們也很欣賞他誠懇踏實的個性。莫爾去年曾在中東與南亞地區首個職棒聯盟有出色表現，今年6月參加測試會，展現相當大的發展潛力，因此決定與他簽育成球員合約。」

日職 印度 西武獅

相關新聞

中職／蔡其昌拜訪大聯盟主席 MLB海外賽、ABS運作全都聊

中華職棒大聯盟會長蔡其昌於美東時間7月27日赴美國職棒大聯盟紐約總部，拜會大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred），雙方針對台美棒球交流、MLB海外賽事、國際賽事合作及未來棒球發展等議題交換意見。

日職／簽下史上首位印度球員！西武獅本部長：曾獲柔道亞軍、有潛力

日本職棒西武獅隊宣布，與22歲印度投手莫爾（Akshay More）簽下育成合約，這是日職首度與印度出生的球員簽約。

中山醫大團隊為德芙蘭小將「備戰」 赴日勇奪世界少棒冠軍

台中市和平區德芙蘭國小棒球隊昨在日本舉行的2026 IBA世界軟式少棒錦標賽，以五戰全勝勇奪世界冠軍。面對高溫與密集賽程，除場上球員全力拚戰，場邊也有運動營養團隊即時協助補給與體力恢復。這套由中山醫學大學營養學系透過大學社會責任（USR）計畫推動、結合企業、校友及附設醫院資源的原鄉健康照護模式，為球隊訓練與備戰提供支持。

中職／兄弟攜手飛天小女警推聯名主題日 李振昌主視覺扛C位

中信兄弟隊8月15、16日在洲際棒球場攜手經典動畫【飛天小女警】，推出女孩日聯名主題日《守護你的星》，邀請球迷一同搭乘「星願航線」，前往神秘宇宙中的星球——B-Star，展開一場充滿勇氣、智慧與可愛能量的星際冒險。

MLB／蔡其昌訪大聯盟總部 美職海外賽下輪台灣優先

中華職棒大聯盟會長蔡其昌今天訪問美國職棒大聯盟，會晤主席曼佛瑞等高層。蔡其昌指出，大聯盟對台灣球迷可以坐滿日本球場感到...

棒球／中信盃開打 「愛接棒」傳承逐夢

中國信託慈善基金會主辦二○二六中信盃全國棒球錦標賽，昨天正式開打，來自「愛接棒計畫」支持的廿六所偏鄉學校棒球隊齊聚參賽。中信兄弟隊球星宋晟睿、伍立辰現身開幕晚宴，以自身經歷鼓勵現場近五百名小球員勇敢面對挑戰、堅持夢想。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。