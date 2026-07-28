日職／簽下史上首位印度球員！西武獅本部長：曾獲柔道亞軍、有潛力

日本職棒西武獅隊宣布，與22歲印度投手莫爾（Akshay More）簽下育成合約，這是日職首度與印度出生的球員簽約。

據日媒報導，莫爾身高194公分、體重88公斤，擁有出色體格與優異運動能力，投球動作流暢，以強勁速球及獨特的指叉球作為主要武器。

西武獅今年6月舉辦測試會，高度評價莫爾的發展潛力，儘管他棒球資歷僅6年，但球團很肯定他認真面對棒球的態度與進步的企圖心，因此決定和他簽育成合約。

印度的主流運動是板球，很少有人選擇打類似的棒球。西武獅自2025年11月推動「西武獅海外戰略」，目的在強化外籍球員戰力，並運用球團長期累積的育成經驗，擴大發掘並培養未來有望在日職活躍的外籍球員。

對於這次簽約，莫爾表示，「我由衷感謝西武獅給我這麼棒的機會，我會努力向隊友與教練學習，並全力為球隊勝利做出貢獻。我希望自己能成為值得球迷信賴的球員，會保持謙虛，每天持續努力、不斷成長，也很期待與大家見面的那一天。」

西武獅本部長廣池浩司說明簽下莫爾的考量，「他是一名運動能力出色的選手，曾在印度全國柔道大賽獲得亞軍，我們也很欣賞他誠懇踏實的個性。莫爾去年曾在中東與南亞地區首個職棒聯盟有出色表現，今年6月參加測試會，展現相當大的發展潛力，因此決定與他簽育成球員合約。」