快訊

中和命案死者生前照曝光 友人憶堅強母親：只盼帶女兒重新生活

台股再殺2,030點 跌點寫史上第三大、季線有效跌破

午後雷雨來了！11縣市「大雨特報」 防雷擊及強陣風

聽新聞
0:00 / 0:00

中山醫大團隊為德芙蘭小將「備戰」 赴日勇奪世界少棒冠軍

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
中山醫大營養系主任陳璟賢(左一)、醫學系教授李彗禎(左二)親送營養補給物資，由德芙蘭國小校長古金益(右三)代表受贈。圖／中山醫大提供
中山醫大營養系主任陳璟賢(左一)、醫學系教授李彗禎(左二)親送營養補給物資，由德芙蘭國小校長古金益(右三)代表受贈。圖／中山醫大提供

台中市和平區德芙蘭國小棒球隊昨在日本舉行的2026 IBA世界軟式少棒錦標賽，以五戰全勝勇奪世界冠軍。面對高溫與密集賽程，除場上球員全力拚戰，場邊也有運動營養團隊即時協助補給與體力恢復。這套由中山醫學大學營養學系透過大學社會責任（USR）計畫推動、結合企業、校友及附設醫院資源的原鄉健康照護模式，為球隊訓練與備戰提供支持。

中山醫大營養學系近年持續深入原鄉部落，推動食農教育、社區健康促進及地方特色產品研發，並結合中山醫大附設醫院偏鄉醫療、巡迴醫療及運動醫學等資源，讓營養照護不只是知識，而是真正走進每一個需要幫助的角落。

中山醫大營養學系主任陳璟賢表示，偏鄉學童具備運動潛力，但營養教育與健康支持資源相對不足，因此以專業支援原鄉棒球、籃球運動員，希望透過運動營養、健康教育及企業公益資源，建立偏鄉學童長期營養支持系統。

陳璟賢說，此次公益行動獲得桂格、永信藥品等企業熱心響應，提供成長奶粉、鈣質營養品及運動前後BCAA胺基酸補給產品，並由中山醫大營養學系及永續發展推動中心代表送往德芙蘭國小棒球隊，作為訓練及備戰期間的營養補給。

除串聯企業資源外，陳璟賢也尋找專業資源支援球隊。今年6月得知德芙蘭國小即將代表台灣赴日本參賽後，經由他的邀請，中山醫大營養學系畢業校友、網路擁有高人氣的「叮噹營養師」戴岑樺，決定自費隨隊赴日，全程負責賽事期間的營養照護，並協助準備比賽所需補給品。

由於賽事期間正值盛夏，加上一日兩戰的密集賽程，戴岑樺依據選手狀況安排賽前、賽中及賽後補給，包括糖水電解質、能量補給，以及蛋白質與碳水化合物，協助球員維持體能，並加速恢復，最終球隊以五戰全勝佳績摘下世界冠軍。

中山醫大串聯企業、校友投入營養照護，為德芙蘭國小少棒隊提供後勤支持，最終球隊以五戰全勝佳績摘下世界冠軍。圖／中山醫大提供
中山醫大串聯企業、校友投入營養照護，為德芙蘭國小少棒隊提供後勤支持，最終球隊以五戰全勝佳績摘下世界冠軍。圖／中山醫大提供

運動營養師戴岑樺(左一)於場邊調配營養補給品，協助球員維持最佳狀態。圖／中山醫大提供
運動營養師戴岑樺(左一)於場邊調配營養補給品，協助球員維持最佳狀態。圖／中山醫大提供

偏鄉 台中市 運動 籃球

延伸閱讀

德芙蘭少棒日本 IBA 榮獲冠軍 台中銀保經熱血加碼捐贈休旅車

林義傑、郭彥均領軍出征2026納米比亞極限馬拉松 攜手迎向衛冕之路

師鐸獎72得主揭曉 助台奪少棒世界冠軍運動教練賴敏男入列

合庫羽球隊周天成 勇奪2026中國羽球公開賽男單冠軍

相關新聞

中職／蔡其昌拜訪大聯盟主席 MLB海外賽、ABS運作全都聊

中華職棒大聯盟會長蔡其昌於美東時間7月27日赴美國職棒大聯盟紐約總部，拜會大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred），雙方針對台美棒球交流、MLB海外賽事、國際賽事合作及未來棒球發展等議題交換意見。

中山醫大團隊為德芙蘭小將「備戰」 赴日勇奪世界少棒冠軍

台中市和平區德芙蘭國小棒球隊昨在日本舉行的2026 IBA世界軟式少棒錦標賽，以五戰全勝勇奪世界冠軍。面對高溫與密集賽程，除場上球員全力拚戰，場邊也有運動營養團隊即時協助補給與體力恢復。這套由中山醫學大學營養學系透過大學社會責任（USR）計畫推動、結合企業、校友及附設醫院資源的原鄉健康照護模式，為球隊訓練與備戰提供支持。

中職／兄弟攜手飛天小女警推聯名主題日 李振昌主視覺扛C位

中信兄弟隊8月15、16日在洲際棒球場攜手經典動畫【飛天小女警】，推出女孩日聯名主題日《守護你的星》，邀請球迷一同搭乘「星願航線」，前往神秘宇宙中的星球——B-Star，展開一場充滿勇氣、智慧與可愛能量的星際冒險。

MLB／蔡其昌訪大聯盟總部 美職海外賽下輪台灣優先

中華職棒大聯盟會長蔡其昌今天訪問美國職棒大聯盟，會晤主席曼佛瑞等高層。蔡其昌指出，大聯盟對台灣球迷可以坐滿日本球場感到...

棒球／中信盃開打 「愛接棒」傳承逐夢

中國信託慈善基金會主辦二○二六中信盃全國棒球錦標賽，昨天正式開打，來自「愛接棒計畫」支持的廿六所偏鄉學校棒球隊齊聚參賽。中信兄弟隊球星宋晟睿、伍立辰現身開幕晚宴，以自身經歷鼓勵現場近五百名小球員勇敢面對挑戰、堅持夢想。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。