中山醫大團隊為德芙蘭小將「備戰」 赴日勇奪世界少棒冠軍

台中市和平區德芙蘭國小棒球隊昨在日本舉行的2026 IBA世界軟式少棒錦標賽，以五戰全勝勇奪世界冠軍。面對高溫與密集賽程，除場上球員全力拚戰，場邊也有運動營養團隊即時協助補給與體力恢復。這套由中山醫學大學營養學系透過大學社會責任（USR）計畫推動、結合企業、校友及附設醫院資源的原鄉健康照護模式，為球隊訓練與備戰提供支持。

中山醫大營養學系近年持續深入原鄉部落，推動食農教育、社區健康促進及地方特色產品研發，並結合中山醫大附設醫院偏鄉醫療、巡迴醫療及運動醫學等資源，讓營養照護不只是知識，而是真正走進每一個需要幫助的角落。

中山醫大營養學系主任陳璟賢表示，偏鄉學童具備運動潛力，但營養教育與健康支持資源相對不足，因此以專業支援原鄉棒球、籃球運動員，希望透過運動營養、健康教育及企業公益資源，建立偏鄉學童長期營養支持系統。

陳璟賢說，此次公益行動獲得桂格、永信藥品等企業熱心響應，提供成長奶粉、鈣質營養品及運動前後BCAA胺基酸補給產品，並由中山醫大營養學系及永續發展推動中心代表送往德芙蘭國小棒球隊，作為訓練及備戰期間的營養補給。

除串聯企業資源外，陳璟賢也尋找專業資源支援球隊。今年6月得知德芙蘭國小即將代表台灣赴日本參賽後，經由他的邀請，中山醫大營養學系畢業校友、網路擁有高人氣的「叮噹營養師」戴岑樺，決定自費隨隊赴日，全程負責賽事期間的營養照護，並協助準備比賽所需補給品。

由於賽事期間正值盛夏，加上一日兩戰的密集賽程，戴岑樺依據選手狀況安排賽前、賽中及賽後補給，包括糖水電解質、能量補給，以及蛋白質與碳水化合物，協助球員維持體能，並加速恢復，最終球隊以五戰全勝佳績摘下世界冠軍。

中山醫大串聯企業、校友投入營養照護，為德芙蘭國小少棒隊提供後勤支持，最終球隊以五戰全勝佳績摘下世界冠軍。圖／中山醫大提供