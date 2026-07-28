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中職／兄弟攜手飛天小女警推聯名主題日 李振昌主視覺扛C位

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊8月15、16日在洲際棒球場攜手經典動畫【飛天小女警】，推出女孩日聯名主題日《守護你的星》，選手將推出主題球衣出賽。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊8月15、16日在洲際棒球場攜手經典動畫【飛天小女警】，推出女孩日聯名主題日《守護你的星》，選手將推出主題球衣出賽。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊8月15、16日在洲際棒球場攜手經典動畫【飛天小女警】，推出女孩日聯名主題日《守護你的星》，邀請球迷一同搭乘「星願航線」，前往神秘宇宙中的星球——B-Star，展開一場充滿勇氣、智慧與可愛能量的星際冒險。

《守護你的星》主題日故事設定在宇宙中一顆名為B-Star的神秘星球，星球上存在著一股神秘訊號，持續散發著溫暖且耀眼的能量。而守護這股力量的正是三位星星守護者李振昌、江坤宇、鄭浩均，他們分別掌管著自信電波、開心電波與勇氣電波，守護著星球的光芒也守護著每一位相信夢想的人，同時也相信每個人都是獨一無二的存在，都能找到屬於自己的光芒。

本次主題日周末兄弟球員將換上「飛天小女警X中信兄弟」聯名主題球衣，化身守B Star的星星守護者，球衣以神秘宇宙為靈感，採用黑色作為主體，搭配粉色細節點綴，結合星星元素設計。

除了限定主題球衣外，活動兩日也將推出專屬進場贈品，內野熱區座位球迷可獲得「飛天小女警X中信兄弟」聯名零錢包，內野全區球迷則有機會獲得「雷射壓克力吊飾」。

中信兄弟隊8月15、16日在洲際棒球場攜手經典動畫【飛天小女警】，推出女孩日聯名主題日《守護你的星》。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊8月15、16日在洲際棒球場攜手經典動畫【飛天小女警】，推出女孩日聯名主題日《守護你的星》。圖／中信兄弟隊提供

李振昌 中職 中信兄弟

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