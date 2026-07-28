中職／蔡其昌拜訪大聯盟主席 MLB海外賽、ABS運作全都聊

中華職棒大聯盟會長蔡其昌於美東時間7月27日赴美國職棒大聯盟紐約總部，拜會大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred），雙方針對台美棒球交流、MLB海外賽事、國際賽事合作及未來棒球發展等議題交換意見。

曼弗瑞自2015年接任大聯盟主席以來，掌管全球規模最大的職業棒球聯盟，不僅主導多項影響棒球發展的重要改革，也肩負大聯盟全球化及國際賽事推動工作。大聯盟主席身為全球職業棒球最高決策者，親自會晤，也展現台灣棒球近年在國際棒壇的重要性與能見度。

蔡其昌表示，棒球是台美共同的語言，近年台灣棒球無論在國際賽成績、職業聯盟經營或球迷文化，都受到國際關注。

蔡其昌也藉此機會分享中華職棒近年的發展成果，並就球員培育、教練與裁判交流、大聯盟海外賽事合作及世界棒球經典賽（WBC）、ABS運作等議題與曼弗瑞交換意見，希望持續深化台美棒球夥伴關係，開創更多合作契機。

蔡其昌代表中華職棒致贈紀念禮品，感謝大聯盟長期推動全球棒球發展，也期待未來雙方持續保持密切交流，攜手提升棒球運動的國際影響力。