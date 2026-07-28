快訊

二伯道歉了！HAHABABY認「未保留完整設計紀錄」 宣布全面檢討

MLB／李灝宇單季50安破紀錄在即 25打點排隊內第7只用隊友3分之2場次

中和公公砍死媳婦！死者閨密淚揭內幕：她丈夫外遇、長期遭索財

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／蔡其昌拜訪大聯盟主席 MLB海外賽、ABS運作全都聊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華職棒會長蔡其昌（右）赴美國職棒大聯盟紐約總部，拜會大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）。圖／中華職棒提供
中華職棒會長蔡其昌（右）赴美國職棒大聯盟紐約總部，拜會大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）。圖／中華職棒提供

中華職棒大聯盟會長蔡其昌於美東時間7月27日赴美國職棒大聯盟紐約總部，拜會大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred），雙方針對台美棒球交流、MLB海外賽事、國際賽事合作及未來棒球發展等議題交換意見。

曼弗瑞自2015年接任大聯盟主席以來，掌管全球規模最大的職業棒球聯盟，不僅主導多項影響棒球發展的重要改革，也肩負大聯盟全球化及國際賽事推動工作。大聯盟主席身為全球職業棒球最高決策者，親自會晤，也展現台灣棒球近年在國際棒壇的重要性與能見度。

蔡其昌表示，棒球是台美共同的語言，近年台灣棒球無論在國際賽成績、職業聯盟經營或球迷文化，都受到國際關注。

蔡其昌也藉此機會分享中華職棒近年的發展成果，並就球員培育、教練與裁判交流、大聯盟海外賽事合作及世界棒球經典賽（WBC）、ABS運作等議題與曼弗瑞交換意見，希望持續深化台美棒球夥伴關係，開創更多合作契機。

蔡其昌代表中華職棒致贈紀念禮品，感謝大聯盟長期推動全球棒球發展，也期待未來雙方持續保持密切交流，攜手提升棒球運動的國際影響力。

MLB 大聯盟 蔡其昌

延伸閱讀

MLB／蔡其昌訪大聯盟總部 美職海外賽下輪台灣優先

MLB／大都會台灣日攜手林琪兒開球 蔡其昌盼大聯盟賽事登台

MLB／台美棒球零距離…大都會台灣日 蔡其昌國旗手套登板

MLB／受邀紐約大都會台灣日 蔡其昌：帶歐告娃娃與特製手套開球

相關新聞

中職／蔡其昌拜訪大聯盟主席 MLB海外賽、ABS運作全都聊

中華職棒大聯盟會長蔡其昌於美東時間7月27日赴美國職棒大聯盟紐約總部，拜會大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred），雙方針對台美棒球交流、MLB海外賽事、國際賽事合作及未來棒球發展等議題交換意見。

MLB／蔡其昌訪大聯盟總部 美職海外賽下輪台灣優先

中華職棒大聯盟會長蔡其昌今天訪問美國職棒大聯盟，會晤主席曼佛瑞等高層。蔡其昌指出，大聯盟對台灣球迷可以坐滿日本球場感到...

棒球／中信盃開打 「愛接棒」傳承逐夢

中國信託慈善基金會主辦二○二六中信盃全國棒球錦標賽，昨天正式開打，來自「愛接棒計畫」支持的廿六所偏鄉學校棒球隊齊聚參賽。中信兄弟隊球星宋晟睿、伍立辰現身開幕晚宴，以自身經歷鼓勵現場近五百名小球員勇敢面對挑戰、堅持夢想。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。