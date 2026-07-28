MLB／蔡其昌訪大聯盟總部 美職海外賽下輪台灣優先

中華職棒大聯盟會長蔡其昌今天訪問美國職棒大聯盟，會晤主席曼佛瑞（Robert Manfred）等高層。蔡其昌指出，大聯盟對台灣球迷可以坐滿日本球場感到震撼，由於海外賽已在日本及韓國等舉行，下一輪台灣優先。

中華職棒大聯盟會長蔡其昌27日訪問位於紐約的美國職棒大聯盟MLB總部，會晤主席曼佛瑞與副主席等，雙方相談甚歡，會談時間比事前安排長1個半小時。

蔡其昌與大聯盟高層會談後接受中央社記者訪問表示，與大聯盟召開的兩場會議除了與曼佛瑞與副主席會談，也與大聯盟國際部討論國際交流與經典賽事務。

蔡其昌指出，曼佛瑞指過去台灣球場太小，現在有比較大的球場，他邀請大聯盟海外賽來台舉行，台灣球迷很期待。不過大聯盟近期因工會討論，明年暫不會於海外出賽，但大聯盟規劃以5年為基礎，曼佛瑞對邀訪充滿期待，由於海外賽已在韓國與日本舉行，下一輪台灣優先。

曼佛瑞強調，由於海外賽尚未在台舉行，所以下一輪台灣優先。

蔡其昌指出，雙方要建立例行交流，希望每年彼此組團互訪，大聯盟也樂見可能，共同推動棒球運動，兩聯盟合作等，希望成為制度化溝通，交流有主題、方向與目標。

大聯盟海外賽成本極高，經討論後，蔡其昌指出，大聯盟對台灣球迷印象深刻，雙方對此都感到震撼。曼佛瑞說：「台灣球迷可把日本舉行的經典賽球場坐滿，這超乎預期。」對方一定程度看好台灣市場，與中華職棒進行更多合作交流，有其必要。