棒球／中信盃開打 「愛接棒」傳承逐夢

中國信託慈善基金會主辦二○二六中信盃全國棒球錦標賽，昨天正式開打，來自「愛接棒計畫」支持的廿六所偏鄉學校棒球隊齊聚參賽。中信兄弟隊球星宋晟睿、伍立辰現身開幕晚宴，以自身經歷鼓勵現場近五百名小球員勇敢面對挑戰、堅持夢想。

今年適逢中國信託成立六十周年，「愛接棒計畫」也邁入第十三年，長期提供偏鄉學校棒球隊營養餐食、課業輔導與球具設備等資源，並且引入運科相關知能，包括情緒教育、運動營養學、運動科技及數據課程，幫助孩子透過棒球開啟更多人生可能。

計畫推動至今，已培育出四十四位中華隊國手及廿五位中職選手，也陪伴眾多孩子透過棒球培養自信、紀律與團隊精神，找到屬於自己的人生舞台。

今年是第十三屆中信盃賽事，共有十九位「愛接棒計畫」學長重返中信慈善基金會大家庭，擔任隊輔工作，陪伴小學弟長達一周的參賽與訓練課程，展現愛的循環與傳承精神。

中信慈善基金會董事長辜仲諒致詞中勉勵所有孩子，無論面對何種逆境，只要比賽尚未結束，就有機會扭轉局面，務必堅持、全力以赴。他另致贈各校校長、教練紀念外套，感謝師長長期陪伴孩子成長，並感謝本色音樂連續五年挹注資源。本色音樂創辦人張震嶽也到晚宴會場，鼓勵小球員們勇敢追夢。

本屆賽事廿七日至卅一日在彰化縣大肚溪棒壘球場、台中市崇德棒球場與屏東縣中國信託公益園區棒球場舉行，賽事期間也安排球員參與數學、國語、運動營養學等移地訓練課程，拓展學習視野。