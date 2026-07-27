日職／張峻瑋「站在新的起跑點」拚一軍 向旅日大前輩陽岱鋼致意

效力軟銀鷹隊的20歲台灣右投張峻瑋今天正式轉為支配下球員，背號從3位數晉升2位數，選穿17號球衣。旅日生涯邁出一大步，張峻瑋也說，現在只是站在新的起跑點，接下來還必須讓自己的實力持續提升。

張峻瑋於2024年11月與軟銀簽約，簽約金70萬美元，最快球速可達158公里，今年成為他突破的一年，季前先在世界棒球經典賽披上中華隊戰袍，首度參戰一級國際賽事，本季在二軍出賽10場，拿下4勝1敗、防禦率2.81。趕在日職每年育成轉正的7月底大限之前，張峻瑋在今天正式轉為支配下，保有今年在一軍出賽的可能性。

張峻瑋表示，「終於達成升格支配下的目標，但現在只是站上新的起跑點，接下來還必須讓自己變得更強。」

同為20歲的前田悠伍，本季在一軍表現搶眼，先發11場，取得8勝0敗、防禦率1.41，也是張峻瑋看齊的目標。張峻瑋信心喊話，「我們相同年紀，前田選手辦得到，我一定也可以。」

傳奇旅日台將陽岱鋼正好在今天正式公布本季打完引退消息，而軟銀二軍在6月底交手Oisix新潟天鵝之皇隊時，張峻瑋就曾特地向陽岱鋼致意。張峻瑋今天也被日媒問到此事，他對此回應，陽岱鋼前輩在職業生涯長年奮戰，留下優異的成績，「很可惜沒有機會在正式比賽中和他交手。」